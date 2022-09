“Non caricate auto elettriche tra le 16 e le 21″/ Caldo record, rete energia in crisi

Le auto elettriche non devono essere caricate tra le 16 e le 21 a causa dell’ondata di calore in corso e della conseguente crisi a cui sta andando incontro la rete energetica. L’allarme giunge dalla California, alle prese con temperature record per questo periodo (44 gradi) che stanno minando la rete elettrica, complice anche il ricorso frequente ai condizionatori da parte dell’utenza. Tanto che il California Independent System Operator, che gestisce la rete elettrica statale, ha affermato che “i consumatori sono invitati a risparmiare energia impostando i termostati al ribasso, se le condizioni di salute lo consentono, evitando di utilizzare i principali elettrodomestici e spegnendo le luci non necessarie”.

Questo perché ridurre l’uso di energia durante un’allerta flessibile “può aiutare a stabilizzare la rete elettrica in condizioni di scarsità di approvvigionamento e a prevenire ulteriori misure di emergenza, tra cui interruzioni di corrente a rotazione”. La richiesta di limitare la ricarica delle auto elettriche arriva una settimana dopo che le autorità statali hanno vietato la vendita di nuovi veicoli a benzina e diesel a partire dal 2035.

AUTO ELETTRICHE RISCHIANO DI MANDARE IN SOFFERENZA RETE ENERGETICA: “LA DOMANDA AUMENTA, L’OFFERTA DIMINUISCE”

Come riportato dall'”Insider Paper”, le compagnie elettriche californiane chiedono abitualmente alle famiglie di limitare il consumo di energia durante le cosiddette “ore di punta”, quando i pannelli solari sui tetti smettono di produrre elettricità, ma la domanda rimane alta a causa delle temperature ancora elevate. In risposta all’aumento della richiesta di energia elettrica, il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza che elimina temporaneamente i controlli sull’inquinamento delle centrali elettriche a combustibili fossili, per consentire loro di generare più elettricità.

Il governatore ha sottolineato la siccità che ha colpito l’ovest degli USA e che ha paralizzato le centrali idroelettriche, nonché l’effetto diretto che il cambiamento climatico sta avendo sulla vita di tutti i giorni: “L’affidabilità dell’energia diventa sempre più impegnativa, perché la domanda aumenta, mentre l’offerta diminuisce”. Le ondate di calore sono sempre più pericolose e le auto elettriche rischiano di far collassare ancora di più la rete energetica.











