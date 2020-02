Non c’è campo/ Video, su Rai 1 il film di Federico Moccia (oggi, 26 febbraio 2020)

Non c’è campo sarà trasmesso oggi, 26 febbraio, su Rai 1 a partire dalle ore 21:25. Il film è stato diretto dallo scrittore ed autore Federico Moccia ed ha debuttato nelle sale cinematografiche durante l’anno 2017. Federico Moccia si è occupato anche della scrittura della sceneggiatura del film, coadiuvato da due donne, vale a dire Chiara Bertini e Francesca Cucci. Il film appartiene al genere commedia e sentimentale. I protagonisti del film sono attori esperti affiancati da giovani volti del cinema italiano. Nei dettagli, all’interno del cast del film ci sono Vanessa Incontrada, Claudia Potenza, Leonardo Pazzagli, Neva Leoni, Marco Todisco, Beatrice Arnera, Mirko Trovato e Gianmarco Tognazzi. In Italia la distribuzione del film è avvenuta attraverso la casa Koch Media. La fotografia è stata curata da Daniele Poli mentre le musiche sono state realizzate da Francesco Cerasi.

Non c’è campo, la trama del film

Ecco la trama di Non c’è campo. Laura Basile è una professoressa dal carattere forte ed indipendente. La professoressa cerca sempre di instillare nei propri alunni i valori di un tempo, sempre più ridotti a causa anche dello sviluppo tecnologico moderno. I ragazzi infatti, invece di riflettere sulla loro vita passano sempre più tempo dinanzi ai propri smartphone, intrattenendo relazioni virtuali che sono povere e senza sentimenti reali. Per questa ragione, Laura Basile decide di organizzare una gita scolastica con la sua classe in un piccolo paese in Puglia, dove vive il grande artista internazionale Gualtiero Martelli. Una volta che tutta la classe giunge a destinazione, gli studenti sono presi da una vera e propria psicosi di gruppo: nel borgo pugliese infatti, non c’è campo ed i loro dispositivi tecnologici quindi sono praticamente inutilizzabili. A questo punto, per gli studenti non resterà altro che scoprire i rapporti sociali reali e cercare di uscire dal mondo virtuale che si sono costruiti nel corso della loro giovane vita. In questo percorso troveranno un alleata preziosa in Laura Basile, la professoressa che attraverso saggi consigli guiderà gli studenti a scoprire i loro sentimenti e le loro passioni.

