Non c’è due senza quattro/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

Non c’è due senza quattro, film di Rete 4 in prima serata

Non c’è due senza quattro va in onda oggi, sabato 4 febbraio, su Rete 4 a partire dalle ore 21:25. Si tratta di un film del 1984, con protagonista l’assodato duo composto da Bud Spencer e Terence Hill. Il genere della pellicola si discosta dai western con cui la coppia di attori aveva raggiunto la popolarità negli anni precedenti, ma mantiene comunque i toni di una commedia d’azione.

È visibile anche il tocco del regista E.B Clucher, che con Bud Spencer e Terrence Hill ha lavorato in moltissime altre produzioni, a partire dal famigerato Lo chiamavano trinità fino ai film successivi che hanno completato la saga e il periodo western del duo. Il film è stato girato tra gli Stati Uniti d’America e il Brasile (per la maggior parte), ma assieme ai protagonisti e al regista, sono diversi gli italiani che hanno preso parte al progetto, tra cui Franco Micalizzi che ne ha creato la colonna sonora.

Non c’è due senza quattro, la trama del film

La trama di Non c’è due senza quattro racconta di Elliot Vance e Greg Wonder: un musicista e uno stuntman, persone semplici e a cui piace far baldoria. Un giorno ai due viene chiesto, tramite un’agenzia che assume sosia di gente famosa, di sostituire per una settimana i cugini miliardari Antonio e Bastiano João Coimbra de la Coronilla y Azevedo, vista la perfetta somiglianza coi due.

Il motivo di tale richiesta sta nel fatto che i cugini hanno in programma di stipulare un importante accordo d’affari nei giorni a seguire, ma alcuni criminali sono sulle loro tracce e decisi a metterli i bastoni tra le ruote. A Elliot e Greg viene dunque chiesto di prendersi un grande rischio, ma la loro iniziale reticenza è vinta dal lauto compenso offerto dai cugini: 1 milione per l’intera settimana, più altro mezzo milione nel caso dovessero scoprire l’identità dei malintenzionati.

Una volta accettato, è subito chiaro che lo stile di vita a cui erano abituati è ben diverso da quello dei due facoltosi cugini: i loro modi burberi e poco eleganti insospettiscono servitù e conoscenti dei cugini Coimbra, ma è quando si rendono protagonisti di un parapiglia in un locale malfamato di Rio de Janeiro che le cose si fanno più gravi. I due sosia, infatti, racconteranno ai giornalisti accorsi sul posto l’accaduto, e nei giorni a seguire i loro tafferugli continuano a far notizia, tanto da spingere i veri cugini a interrompere la messa in scena e a raccontare alla stampa la realtà dei fatti. Ma una volta che si incontrano tutti e quattro, le cose si complicano ulteriormente con l’arrivo dei mercenari che da tempo cercavano i cugini Coimbra.

