Non c’è due senza quattro/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

Non c’è due senza quattro va in onda oggi, 6 febbraio, a partire dalle ore 21,20. È uno di quei film talmente amati dal pubblico e dalla critica che non passerà mai di moda. Può essere definito un classico, per tutte le volte che viene tramesso in tv e per la grande popolarità che scaturisce. È un film italiano fra l’azione e la commedia, del 1984, diretto dal regista E.B. Clucher con le musiche di Franco Micalizzi, distribuito in gran parte dei Paesi del mondo come Inghilterra e Stati Uniti, Brasile, America Latina, Francia, Spagna, Germania e Canada. Il cast è quello che fa davvero la differenza in questo film, Bud Spencer e Terence Hill sono i fantastici protagonisti che rendono famosi i nostri spaghetti western.

Non c’è due senza quattro, la trama

Non c’è due senza quattro racconta la storia del sassofonista galeotto Greg Wonder, interpetato da Bud Spencer, e dello stuntman Elliot Vance, Terence Hill, che grazie alla grande somiglianza con i cugini Coimbra, due miliardari, vengono ingaggiati da un’agenzia di sosia. Bastiano e Antonio Combra, minacciati di morte da un gruppo di malviventi che vogliono impedire di firmare un importante contratto, offrono un miliardo a testa a chi li sostituirà per una settimana, e naturalmente Elliot e Greg accettano.

Ma di certo non rispetteranno gli stili di vita dei ricchi cugini, e movimenteranno ogni serata, fino ad attirare l’attenzione del pericoloso Tango e del suo tirapiedi, che proveranno a rapirli ma che verranno respinti a suon di pugni e cazzotti. Anche ai cugini arriverà la voce delle scorribande dei sostituti e decideranno di interrompere la sceneggiata per evitare di rovinarsi la reputazione, ma un gruppo di mercenari proverà a rapirli portando ad un finale divertente e rissoso.



