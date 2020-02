Non c’è due senza quattro/ Video, su Rete 4 il film con T.Hill e B.Spencer

Non c’è due senza quattro va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, sabato 15 febbraio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 1984 per la regia di Enzo Barboni conosciuto anche con lo pseudonimo di E. B. Clucher mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Marco Barboni. Le musiche della colonna sonora di questa pellicola sono state composte da Franco Micalizzi, il montaggio è stato eseguito da Philip Edwards mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Silvano Ippoliti. Nel cast figurano tanti attori piuttosto Amati ed apprezzati tra nel pubblico italiano tra cui Terence Hill, Bud Spencer, April Clough, Harold Bergman, Nello Pazzafini, Dary Reis e Josè va den Kamp.

Non c’è due senza quattro, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Non c’è due senza quattro. Due potenti e ricchi imprenditori che vivono in Sudamerica, sono costantemente sotto attacco per via di un misterioso uomo che sembra volerli morti. Essendo dei grandi uomini di affare ma non certamente delle persone coraggiose, cercano di trovare una soluzione che possa permettere loro di risolvere per sempre questo genere di problematica. Insieme con il loro avvocato e principale consigliere, decidono di trovare due persone molto simili dal punto di vista fisico che possano prendere il loro posto e quindi farsi uccidere dal misterioso criminale. La ricerca viene effettuata a livello mondiale trovando uno stuntman di nome Elliot e un sassofonista di nome Gregg. I due vengono ingaggiati per prendere il posto dei due facoltosi imprenditori per un determinato periodo di tempo grazie al quale potranno ottenere un ingaggio favoloso pari ad un milione di dollari ciascuno. La speranza dei due ricchi e potenti imprenditori, è che i malviventi possano uccidere i loro due sosia in maniera tale che potranno continuare a vivere felici e spensierati. Nonostante i due sosia vengano sottoposti ad innumerevoli pericoli tra cui quello di andare in una sera nel bar dove sono presenti alcuni malviventi ingaggiati dal criminale, riescono sempre e comunque ad avere la meglio facendo leva sulla loro forza e sulla solita loro capacità di sapersela cavare in qualsiasi genere di situazione. Alla fine i due sosia riusciranno ad aiutare i due potenti e ricchi imprenditori a scoprire la verità ossia che dietro le minacce, c’era una graziosa donna peraltro compagna di uno dei due, che vuole vendicarsi di loro in quanto hanno portato sul lastrico il suo papà costringendolo al suicidio.

