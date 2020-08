“Non ce n’è Coviddi”, video discoteca Croazia/ Il servizio TG1 sta indignando tutti

“Non ce n’è Coviddi” è diventato il tormentone dell’estate 2020. Dopo il servizio della signora Angela di Mondello, questa volta ad urlare “non ce n’è coviddi” è una ragazza ripresa all’interno di una discoteca in Croazia. Le telecamere del TG1 sono andate nell’isola di Pag dove centinaia di giovani, italiani e non, si ritrovano all’interno di una delle discoteche più famose per trascorrere una serata all’insegna del divertimento e di buona musica. Peccato che siamo in piena pandemia da Coronavirus con la curva dei contagi in aumento. Qui i giovani non ci pensano, anzi sono spensierati, felici e il Covid-19 sembra qualcosa di così lontano. “Non ce n’è di coviddi, non ce ne è più di covid” urla una ragazza con tanto di mascherina alle telecamere del TG1, mentre un’altra ragazza fa notare “una discoteca che probabilmente può tenere 500 persone e ne tiene il doppio, un pò di ansia ti viene”. Nonostante tutto sono li: ammassati l’uno sull’altro, incuranti delle regole anti contagio che richiedono il distanziamento sociale, l’utilizzo della mascherina e il lavaggio frequente delle mani.

Coronavirus, il video del TG1 in una discoteca della Croazia

Una marea di giovani si sono ritrovati in una nota discoteca della Croazia inconsapevoli che quella serata potrebbe costargli davvero cara. Sarà la giovane età, sarà l’alcol in corpo o semplicemente la voglia di vivere, questi ragazzi non hanno paura di nulla tantomeno del Covid, al punto che un ragazzo sul finale interrogato sui rischi che sta correndo precisa: “ho vent’anni, non mi ammazzerà di certo il Coronavirus”. Il servizio del TG1 naturalmente è diventato virale sui social scatenando l’ira di tutto il popolo italiano indignato dal comportamento di questi ragazzi inconsapevoli del rischio che corrono e che possono far correre ai propri genitori e nonni. Del resto il Covid non è ancora sparito, anzi è qui tra noi pronto a travolgerci ancora una volta.





