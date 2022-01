“Non ce n’è coviddi”, virus in casa Angela da Mondello/ Padre positivo: “Pregate…”

Diventata famosa sul web e poi in televisione per l’ormai nota frase “Non ce n’è Coviddi”, Angela Da Mondello deve fare i conti con il virus. Il Covid, infatti, è arrivato nella sua famiglia: è stata lei stessa ad annunciarlo su Instagram.

Tra le prime negazioniste del piccolo schermo, con la sua frase “esplosa” nel corso di un’intervista rilasciata a Canale 5 dalla spiaggia della sua città, Angela da Mondello ha commentato sui social network: «Anche da noi è arrivato questo maledetto», con un chiaro riferimento al Covid. Ansa spiega che ad essere positivo è il padre, asintomatico e in isolamento domiciliare. E non sono mancate le polemiche…

“Non ce n’è coviddi”, virus in casa Angela da Mondello

«Ben ti sta», «Peccato che non sia tu» e molto ancora: Angela da Mondello ha ricevuto tanti commenti critici e non è tardata ad arrivare la replica stizzita. «Con tutto ciò vi esce sempre cattiveria dalla mente, noi siamo tutti vaccinati e con tutto ciò il Covid è venuto anche nelle nostre case», ha spiegato la donna in una storia su Instagram: «Io dico vacciniamoci, poi ognuno è libero di pensare come vuole perché è giusto rispettare le proprie idee». Angela da Mondello ha proseguito: «Una sola cosa vi dico: mettetevi il rosario nelle mani e pregate, anziché essere più cattivi».

