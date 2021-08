Non c’è più religione, Rai 1/ Una commedia frizzante ma che sa di già visto

Non c’è più religione, film diretto da Luca Miniero

Non c’è più religione sarà trasmesso stasera, 8 agosto 2021, su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Nell’anno 2016 la casa di produzione produzione Cattleya, assieme a Rai Cinema e in collaborazione con Apulia Film Commission e Crédit Agricole Carispezia, produsse una commedia che ha riscosso un ottimo successo di pubblico sia nelle grandi sale che nei salotti del cinema domestico. Diretto dal regista e sceneggiatore napoletano Luca Miniero, un cineasta dedito alla commedia non stupida, ma di costume, quindi brillante con risvolti anche sentimentali, comunque culturali, che ricordiamo per titoli come ‘Nessun messaggio in segreteria’ con Carlo Delle Piane e Pierfrancesco Favino, ‘Un boss in salotto’ con Rocco Papaleo e Paola Cortellesi e i celebri ‘Benvenuti al Sud’ e il suo conseguente sequel ‘Benvenuti al Nord’ nel cui cast spiccava come ruolo protagonista la presenza di Claudio Bisio. Nel film Rai 1, al fianco di Claudio Bisio, anche Alessandro Gassmann e Angela Finocchiaro, attori in grado di reggere una commedia dandole un retrogusto autentico e non solamente comico. Il film è sicuramente simpatico e divertente, ma nonostante questo sa di già visto.

Le piacevoli notti, Rete 4/ Il grande Armando Crispino torna nel pomeriggio Mediaset

Non c’è più religione, la trama del film

Confrontiamoci sulla trama di Non c’è più religione. Il paesino di Porto Buio si trova su una fantomatica isola di un fantomatico arcipelago italiano con una fantomatica popolazione locale che durante tutto l’anno praticamente s’annoia e che nella preparazione pasquale del Presepio Vivente trova l’unica fonte di divertimento e coinvolgimento sociale. Siamo proprio durante questi importanti momenti di preparazione, ma c’è un grosso problema da risolvere: l’unico bambino disponibile sull’isola, vista la bassa natalità della popolazione, è oramai un ragazzino sulle soglie della pubertà, quindi inadatto a svolgere, ancora una volta, il ruolo del Bambin Gesù che nasce nella culla di Betlemme. Cecco, sindaco dell’isola, decide quindi di chiedere alla comunità di marocchini che popolano il versante speculare dell’isola un bambino di piccola età, una soluzione che al momento non ha alternative, ma ciò innescherà meccanismi imprevisti tra i suoi concittadini che non vedono di buon occhio un Bambin Gesù scuro di pelle, tra l’altro figlio di musulmani, In questa presunta eresia Cecco dovrà trovare il modo di conciliare gli eventi salvando la festa in arrivo.

La banda degli onesti, Rai 3/ Toto e Peppino ci raccontano l'Italia della loro epoca

Video, il trailer del film “Non c’è più religione”

LEGGI ANCHE:

La tortura della freccia, Rete 4/ Un film western si affaccia sul pomeriggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA