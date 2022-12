Non c’è più religione, Rai 3/ Il film con Claudio Bisio e Alessandro Gassmann

Non c’è più religione, il film su Rai 3

Nella prima serata di Natale, su Rai 3, troviamo invece una commedia tutta italiana, Non c’è più religione, realizzata nel 2016 da Luca Miniero (regista anche di Benvenuti al Sud, Un Boss in salotto, La scuola più bella del mondo), che ne ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura insieme a Sandro Petraglia e Astutillo Smeriglia. Il film Non c’è più religione, prodotto da Riccardo Tozzi per conto di Cattleya e Rai Cinema, è stato distribuito in Italia da 01 Distribution; il montaggio è stato curato da Francesca Calvelli, la fotografia da Daniele Ciprì, le musiche da Pasquale Catalano, la scenografia da Francesco Frigeri e i costumi da Francesca Sartori.

Del cast ci sono attori conosciuti come Claudio Bisio, Alessandro Gassmann, Angela Finocchiaro, Giovanni Cacioppo, Laura Adriani, Mehdi Meskar, Massimo De Lorenzo, Nunzia Schiano, Giovanni Esposito e Roberto Herlitzka.

Non c’è più religione, la trama

La trama di “Non c’è più religione” è ambientatanell’immaginario piccolo paese di Porto Buio dove, nonostante sia ancora Pasqua, si preparano già tutti per il Presepe Vivente, che è l’unica attrazione dell’isola. L’unico bambino dell’isola, che ha sempre intepretato il ruolo del bambinello, è ormai un adolescente. Per questo motivo, il sindaco Cecco, interpretato da Claudio Bisio, chiede “in prestito” un bambino alla popolosa comunità marocchina con i quali gli abitanti di Porto Buio condividono il territorio dell’isola, aiutato da Suor Marta e da Don Mario.

Il leader della comunità è Marietto, ossia Alessandro Gassmann, un vecchio amico di Cecco, che si era però allontanato per un torto subito. Dopo essersi convertito all’Islam e aver preso il nome di Bilal, aveva sposato una ragazza marocchina. Bilal accetta che il figlio che sta per nascere participi al presepe, ma in cambio fa una serie di richieste a Cecco per vendicarsi del vecchio torto subito. I due piano piano si riavvicinano, ma l’arrivo della figlia del sindaco (Laura Adriani), anch’essa incinta, pone Cecco davanti a un bivio.

