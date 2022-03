Non ci resta che il crimine/ Su Rai 2 il film con Edoardo Leo

Non ci resta che il crimine, film di Rai 2 diretto da Massimiliano Bruno

Non ci resta che il crimine va in onda oggi, 3 marzo, alle ore 21:20 su Rai 2. Questo film è una produzione italiana e ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2019. Inoltre, appartiene ai generi commedia, fantastico e gangster. Il regista di questo film è Massimiliano Bruno, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Andre Bassi, Nicola Guaglianone, Menotti e dallo stesso regista.

All’interno del cast del film sono presenti diversi attori italiani famosi come Edoardo Leo, Marco Giallini, Alessandro Gassman, Ilenia Pastorelli, Antonello Fassari, Emanuel Bevilacqua, Fabio Ferri e Marco Conidi. Le musiche sono state realizzate da Maurizio Filardo mentre la fotografia è stata curata da Federico Shlatter.

Non ci resta che il crimine, la trama del film: inventarsi un nuovo lavoro

Leggiamo la trama di Non ci resta che il crimine. Moreno, Sebastiano e Giuseppe sono tre amici che si sono inventati un nuovo lavoro. Difatti, questi amici abitano a Roma e riuscire a sbarcare il lunario nella capitale può essere molto difficile. Per questa ragione, i tre compagni di vecchia data, decidono di portare i turisti a visitare quelli che sono i luoghi storici della Banda della Magliana, nota banda mafiosa che operava a Roma. Durante uno di questi tour comunque, succede un avvenimento strano e improvviso.

Un ponte di Einstein-Rosen si apre e i tre vengono catapultati nel 1982, l’anno nel quale l’Italia vinse i mondiali. Le cose sono ben diverse rispetto alla loro epoca, in quanto ci sono numerose differenze. Oltre a ciò, i tre si ritroveranno invischiati in situazioni assurde e grottesche. In poche parole, i tre ragazzi si ritroveranno faccia a faccia con i capi della Banda della Magliana e non potranno fare altro che…Darsi al crimine!

