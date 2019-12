Non ci resta che piangere/ Su Rete 4 il film con Massimo Troisi e Roberto Benigni

Non ci resta che piangere va in onda su Rete 4 oggi, 23 dicembre 2019, in seconda serata. All’interno del cast impossibile non menzionare due dei più grandi talenti capaci di rendere lustro al cinema italiano e non solo, il compianto Massimo Troisi e Roberto Benigni. Il primo, attore e regista campano, rimane in maniera incancellabile impresso nella mente degli amanti del cinema per una capacità espressiva talmente versatile da renderlo adatto sia a parti di matrice comica sia a ruoli che richiedono una riflessione maggiore. Per quello che invece interessa Benigni, coronamento di una carriera tanto articolata quanto brillante è il Premio Oscar vinto nel 1999 per “La vita è bella”. Dopo ben 7 anni di lontananza dal mondo del cinema, l’attore toscano ha attirato nuovamente su di sè le luci della ribalta, nelle vesti di Geppetto, in occasione della reinterpretazione, firmata da Matteo Garrone, di Pinocchio, romanzo di Carlo Collodi che tutte le mamme del mondo leggono ai propri piccoli.

Non ci resta che piangere, la trama del film

Non ci resta che piangere narra le vicende dell’insegnante Saverio e del bidello Mario, i quali sono tra loro legati da un solido vincolo amichevole. La coppia si ritrova in un luogo imprecisato delle campagne toscane, intenti ad aspettare un treno che sembra non passare mai. Tale lunghissimo intervallo si tramuta in un inseme di momenti angosciosi per l’insegnante, il quale manifesta tutta la sua preoccupazione per la rottura sentimentale di cui è appena stata vittima la sorella. Nella stanchezza di un’attesa spasmodica, i due optano per una soluzione assai drastica, ossia quella di immergersi con la propria auto in un sentiero dove improvvisamente questa subisce un guasto. Saverio e Mario si vedono quindi costretti a passare la notte all’interno di un’anonima bettola. Quando si svegliano la mattina seguente, essi si vedono come per magia immersi nella Toscana del 1400. Il bidello Mario, che tra i due è quello che riscontra maggiori difficoltà di ambientamento nel nuovo cotesto, si consola soltanto dopo aver conosciuto la graziosa Pia. Obiettivo di Saverio è, invece, quello di far desistere Cristoforo Colombo nello scoprire l’America, impedendo in questo modo alla sorella di conoscere il fidanzato americano che le ha appena infranto il cuore. Nel loro viaggio verso la Spagna, i due fanno la conoscenza di Leonardo da Vinci, al quale parlano di tutte le innovazioni che contraddistinguono il loro secolo di provenienza.

