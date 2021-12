Non ci resta che piangere/ Su Rete 4 il film con Roberto Benigni e Massimo Troisi

Non ci resta che piangere, film di Rete 4 prodotto da Mauro Berardi, Ettore Rosboch

Non ci resta che piangere va in onda su Rete 4 nel prime time di oggi, 27 dicembre 2021, a partire dalle ore 21,30. Si tratta di un film prodotto nel 1984 dalla coppia Mauro Berardi, Ettore Rosboch. Protagonisti sono due straordinari Roberto Benigni e Massimo Troisi.

Nel cast troviamo anche una dolcissima Amanda Sandrelli: la figlia di Stefania e Gino Paoli interpreta la giovane Pia, una nobildonna toscana, mentre la sensualissima Iris Peynado è Astriaha, Paolo Bonacelli il genio Leonardo Da Vinci, Elisabetta Pozzi una locandiera.

Non ci resta che piangere, la trama del film: la storia di Saverio e Mario

Leggiamo la trama di Non ci resta che piangere. Saverio e Mario attendono a lungo l’alzarsi delle sbarre di un passaggio a livello, che non avviene, motivo per il quale, litigando su fatti personali, la sorella, s’incamminano a piedi nelle campagne toscane. Non lo capiranno subito, ma in quella camminata attraversano una porta temporale che li porta alla fine del 1400, quasi 1500: insomma, siamo alla vigilia della scoperta dell’America e i due dovranno cercare un modo per tornare nella modernità.

Incontreranno i personaggi dell’epoca, scriveranno una lettera divertentissima a Savonarola (imitando, come citazione artistica, Totò e Peppino nel celebre film della ‘Malafemmina’), Mario s’innamorerà della bella Pia, conosceranno Leonardo ma a Saverio viene un pallino: fermare Cristoforo Colombo prima della sua partenza per l’India, arrivando, come tutti sanno, in America, per Saverio fonte di ogni male moderno, motivo per il quale quel viaggio non s’ha da fare.

