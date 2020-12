Non ci resta che piangere/ Su Rete 4 il film con Roberto Benigni e Massimo Troisi

Non ci resta che piangere va in onda nella prima serata di Rete 4, alle 21:25 di oggi, 6 dicembre, e rappresenta l’unica pellicola diretta e interpretata da Roberto Benigni e Massimo Troisi. Nel 1984 il film oltre a due grandi protagonisti del cinema italiano vantò la partecipazione di Amanda Sandrelli, Iris Peynado, Carlo Monni, Livia Venturini, Elisabetta Pozzi e Paolo Bonacelli.

Non ci resta che piangere, la trama del film

La storia di Non ci resta che piangere è sviluppata nella campagna toscana e ha inizio con il bidello Mario e Saverio l’insegnante sono entrambi in attesa del passaggio del treno al passaggio a livello. I due confinano le proprie preoccupazioni, Saverio per la depressione della sorella nello specifico. Poiché l’attesa si allunga i due decidono di cambiare strada e percorrere un sentiero tra i campi ma dopo poco la macchina smette di funzionare e si ritrovano fermi in campagna, costretti a trovare un alloggio per la notte.

La mattina scoprono di aver condiviso la camera con un’altra persona che dopo poco viene uccisa da una lancia. Fuggendo spaventati i due iniziano a notare che qualcosa non va quando si accorgono del modo in cui sono vestite le persone intorno a loro. Indagando a riguardo, contro ogni aspettativa, il duo scoprirà di trovarsi a Frittole in Toscana ma nel 1492.

Inizialmente i protagonisti credono di essere vittime di uno scherzo ma ben presto dovranno abituarsi a questa nuova realtà e a lavorare per sopravvivere in questa nuova epoca. Da questo momento in poi nel borgo succederanno gli episodi più disparati e i due dovranno sempre trovare una soluzione per scampare dai guai.



