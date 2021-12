Non ci resta che vincere, film basato su una storia vera?/ “Un insieme di esperienze”

Non ci resta che vincere, il film spagnolo su Rai 3

Questa sera, giovedì 16 dicembre, su Rai 3 va in onda alle 21.20 il film spagnolo “Non ci resta che vincere” (titolo originale: “Campeones”). uscito nel 2018. Il protagonista è Javier Gutiérrez, premio Goya per “La Isla minima”, nei panni di Marco, allenatore in seconda di una squadra di basket professionista di alto livello. Dopo una discussione con il suo capo, si mette alla guida ubriaco e rimane coinvolto in un incidente. Marco viene condannato ai lavori sociali con il compito di allenare una squadra di basket composta da persone con deficit mentale. Al fianco di Gutierrez troviamo Athenea Mata (la fidanzata Sonia) e a una squadra tutta composta da attori disabili. Il film diretto da Javier Fesser ha ottenuto due premi Goya, uno come miglior film e l’altro per il miglior attore rivelazione, andato a Jesus Vidal.

Il film è ispirato a una storia vera? Le parole del regista

Durante la presentazione della pellicola il regista Javier Fesser ha spiegato che il suo film “Non ci resta che vincere” non si basa su una storia vera: “L’ispirazione non è venuta da un caso unico, ma da un insieme di esperienze vissute da molte persone che si trovano a lavorare in situazioni differenti, per realizzare qualcosa di diverso da quello previsto”, riporta Coming Sono. Fesser, regista di “Camino” e “Pessime Storie”, ha raccontato che realizzare questo film gli ha permesso di conoscere le vite, le esperienze e le famiglie di persone disabili che hanno poi influenzato la ristruttura della sceneggiatura. “Ho cercato di girare la storia più onesta, divertente e rispettosa possibile, con personaggi di cui mi sono innamorato fin dalla prima volta che ho letto la sceneggiatura”, ha concluso il regista.

