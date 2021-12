Non ci resta che vincere, Rai 3/ Trama e cast del film con Javier Gutiérrez

Scopri il cast di Non ci resta che vincere

Non ci resta che vincere è la commedia che Rai 3 manda in onda oggi, giovedì 16 dicembre, a partire dalle 21.20. Si tratta di una pellicola del 2018 distribuita da Bim in collaborazione con Movies Inspired e prodotta da Morena Films, Movistar +, Películas Pendelton. La regia è di Javier Fesser, in 24 anni di carriera ha diretto 4 film tra cui: Mortadello e Polpetta contro Jimmy Lo Squercio, Spia + spia 2 super agenti armati fino ai denti, El secreto de la Tlompeta. L’attore principale è Javier Gutiérrez, in 17 anni di carriera ha interpretato 8 film i più recenti sono: – Durante la tormenta, la Isla Minima, Desconocido resa dei conti. La protagonista femminile è Athenea Mata al suo debutto cinematografico.

Non ci resta che vincere, la trama del film: la storia di Marco

Non ci resta che vincere è un film di speranza che lascia il telespettatore con gli occhi lucidi dall’emozione, racconta la storia di Marco interpretato da Javier Gutierrez, un uomo che ha dedicato una buona parte della sua vita ad allenare una squadra di basket ottenendo dei buoni risultati. Grazie alla sua squadra di grandi campioni non gli sono mancate le gratificazioni e la popolarità. Un giorno a causa di suna sua leggerezza viene fermato per un controllo e trovato in stato di ebrezza viene condannato a scontare un periodo mettendosi al servizio di un interesse sociale. Per ordine del giudice e vista anche la sua professione, gli viene affidato l’incarico di dare vita a una squadra di basket formata da persone con disabilità mentale. All’inizio non sarà facile, anche perché l’uomo considera la sua missione una condanna più che un bene comune. Stando a contatto con queste persone e con la loro disabilità, Marco comprende tante cose che nella sua vita sono sbagliate e gli allenamenti e le partite si trasformano in lezioni di vita abbattendo qualsiasi pregiudizio.

