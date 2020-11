“Non cognitive skills”/ Diretta video incontro con la vice Ministro Miur Anna Ascani

Alle ore 11 di giovedì 12 novembre 2020, in diretta video streaming sul Sussidiario.net, è previsto l’incontro dal titolo “Non cognitive skill: la ‘materia oscura’ che muove lo sviluppo”. L’evento indagherà nel mondo scuola il vasto tema delle “non cognitive skills” – aspetti della personalità di natura socio-emozionale alla base delle competenze trasversali – per comprendere come le performance degli studenti potrebbero essere potenziate con opportuni e specifica nuovi programmi scolastici.

L’incontro in diretta video streaming sui canali social del Sussidiario.net vedrà l’introduzione della vice Ministro dell’Istruzione Anna Ascani: all’interno della conferenza, sarà presentata la ricerca “Lo sviluppo delle competenze non cognitive negli studenti trentini”. Presenti per discuterne Francesco Pisanu (Responsabile Ufficio Valutazione Politiche Scolastiche, Provincia Autonoma di Trento) e Giorgio Vittadini (Presidente Fondazione per la Sussidiarietà e Professore di Statistica, Università di Milano-Bicocca). Intervengono all’incontro in diretta streaming anche Fabio Benasso (Presidente e Amministratore Delegato Accenture Italia) e Marco Travaglia (Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Nestlé Italia e Malta): in conclusione, previsto l’intervento di Damiano Previtali (Dirigente Sistema Nazionale di Valutazione, MIUR). Modera l’incontro sulle “non cognitive skills” il giornalista e collaboratore del Sussidiario.net Enrico Castelli.

