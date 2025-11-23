Non così vicino è una bella storia di salvezza con protagonista l'ottimo Tom Hanks, anche produttore del film. Con lui la sua vera moglie, Rita Wilson

Non così vicino, film su Rai 1 diretto da Marc Forster

Domenica 23 Novembre 2025, la prima serata di Rai 1 propone, alle 21.30, il melodramma Non così vicino, una produzione USA del 2022.

Si tratta di una pellicola prodotta dall’attore Tom Hanks, diretta dal regista Marc Forster, un adattamento cinematografico del romanzo L’uomo che metteva in ordine il mondo dello scrittore Fredrick Backman.

Nel cast troviamo Tom Hanks, attore protagonista e produttore della pellicola, il figlio Truman Hanks, che interpreta Otto da giovane, Rachel Weller, la moglie Sonya, Mariana Trevino, Marisol (la vicina di origine messicana).

Nel film Non così vicino è presente anche l’attrice Rita Wilson, storica coniuge di Tom Hanks. Una menzione speciale va alle musiche scritte e composte da Thomas Newman.

La trama del film Non così vicino: una famiglia caciarona salva la vita di un uomo deluso dalla vita

Il protagonista di Non così vicino è Otto Anderson, un uomo di 63 anni che vive ai confini di Pittsburgh, nello Stato della Pennsylvania; dopo la morte della moglie Sonya, avvenuta da pochi mesi a causa di un cancro, l’uomo conduce una vita solitaria ed è caduto in una fortissima depressione.

Se prima era stato per molti anni consigliere di quartiere, ora Otto rifiuta ogni contatto umano ed è in preda a una forte sofferenza, uno stato che lo spinge anche a tentare il suicidio.

L’ennesimo tentativo di togliersi la vita, tramite impiccagione, viene bloccato dall’arrivo di Marisol, la nuova vicina messicana, arrivata nel quartiere da poco con il marito e le figlie. Otto non vede di buon occhio i modi un po’ stravaganti di questa famiglia, le continue invasioni nella sua vita privata, così volutamente solitaria, e quei comportamenti che lui vede come inopportuni e invadenti.

Nonostante questa riluttanza, Marisol e la sua famiglia saranno i veri salvatori di Otto e lo riporteranno, piano piano e molto gradualmente (soprattutto bloccando i suoi continui tentativi di suicidio) alla vita.

Da qui comincia un intreccio narrativo che, attraverso la strategia del flashback temporale, fa tornare indietro con il tempo e racconta allo spettatore tutta la vita del protagonista Otto, dalla mancata chiamata nell’esercito (a causa di una malattia cardiaca congenita) fino all’incontro con la sua amata moglie Sonya.

Un tuffo nel passato che serve allo spettatore a comprendere meglio le motivazioni di questo uomo così difficile, dal carattere nostalgico e malinconico, che prima di morire riuscirà però a ritrovare un pizzico di fiducia nella vita. Tutto questo grazie al calore di Marisol e alla sua famiglia.