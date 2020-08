Non dirlo al mio capo 2/ Anticipazioni 2 agosto: Lisa seguita da un investigatore!

ANTICIPAZIONI NON DIRLO AL MIO CAPO 2 DEL 2 AGOSTO 2020

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, domenica 2 agosto 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Non dirlo al mio capo 2 in replica. Saranno il quinto e il sesto, dal titolo “Ragioni e sentimenti” e “Una pietosa bugia“.

EPISODIO 5, “RAGIONI E SENTIMENTI” – Anche se Nina ha trascorso la notte con Enrico, l’avvocato continua a pensare a Lisa. Quest’ultima invece scopre che Diego è un amico dei due soci e che è arrivato a Napoli per difendere un gruppo di genitori in una class action contro il titolare di una fonderia industriale, cliente dello studio Vinci. Intanto, i compagni di scuola iniziano a tenere alla larga Mia per quello che ha detto su Aurora. Diego invece intuisce che fra Lisa ed Enrico c’è qualcosa di più di un rapporto lavorativo ed inizia a sentirsi attratto dalla donna. In seguito, Enrico confessa a Lisa di essersi innamorato di lei e la bacia, ma Venturi assiste alla scena.

EPISODIO 6, “UNA PIETOSA BUGIA” – Delusa dal comportamento di Enrico, Nina decide di tornare a Londra per qualche tempo. Lisa invece accetta l’invito di Diego per un’uscita insieme e chiede l’aiuto di Enrico per sapere come comportarsi. Intanto, lo studio Vinci si occupa del caso di Federica, amministratrice delegata di un’impresa familiare. La donna vuole che la Polizia riapra le indagini sulla morte della sua gemella, visto che non ha mai creduto all’ipotesi di suicidio. Intanto, Mia decide di non andare più a scuola per non dover sopportare la vista di Aurora e Romeo. Nina invece, ormai sul piede di guerra, assume un investigatore privato per sapere tutte le ombre nella vita di Lisa.

NON DIRLO AL MIO CAPO 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana a Non dirlo al mio capo 2: Enrico (Lino Guanciale) e Nina (Sara Zanier) si occupano del caso di Sara, la dirigente di un ospedale in cui si sono verificare alcune morti. Intanto, Aurora (Beatrice Vendramin) mette in atto le sue abilità da seduttrice per attirare Romeo (Saul Nanni), mentre Rocco (Antonio Gerardi) prende il posto di Perla (Chiara Francini) come tata dei due ragazzini. Su consiglio dell’uomo, Mia (Ludovica Coscione) inizia a sospettare che fra la zia e Romeo ci sia qualcosa di più e li sorprende insieme nel mezzo di alcune effusioni. Le due ragazze finiscono per litigare e anche se Lisa cerca di riportare pace, Mia ha in mente solo la vendetta. Intanto, Cassandra (Aurora Ruffino) rivela a Massimo (Gianmarco Saurino) di essere dipendente da alcool, droga e sesso. Enrico comunica poi ai due che dovranno fare una sfida per ottenere l’unico posto da associato nello studio. Lisa poi ammette con Nina di avere un’attrazione per Enrico, ma di non voler rovinare il loro matrimonio. Enrico ascolta tutto e decide di farla pagare all’ex moglie. Vinci inizia infatti a corteggiare Lisa, sapendo che Nina andrà su tutte le furie.

Poi le chiede diaiutarlo nel gestire il caso di Gloria, che ha appena subito la perdita del figlio Nicolò. Il ragazzo è caduto dalla finestra di un albergo durante una lite con il coetaneo Stefano. Quest’ultimo però rivela di essere stato tormentato da Nicolò, anche se Lisa intuisce che si tratta di una bugia. Nel frattempo, Mia decide di rivelare a tutti i compagni la verità sul disturbo di Aurora, riuscendo a far arrabbiare Romeo. Il ragazzo infatti la lascia, mentre Lisa scopre che Stefano aveva trovato un video in cui Gloria aveva rapporti con un altro uomo. Il giorno dell’incidente, il ragazzo aveva minacciato Nicolò di diffondere il video: nel tentativo di togliergli il filmato, è precipitato. Lisa invece scopre che il padre l’ha citata in giudizio per ottenere la custodia di Aurora. A caso chiuso, Enrico umilia ancora una volta Lisa e le fa credere di voler trascorrere la notte con l’ex moglie. Più tardi, Lisa fa la conoscenza di Diego Venturi.



