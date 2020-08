Non dirlo al mio capo 2/ Anticipazioni 9 agosto: Enrico ritorna con Nina! (replica)

NON DIRLO AL MIO CAPO 2 ANTICIPAZIONI DEL 9 AGOSTO 2020

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, domenica 9 agosto 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Non dirlo al mio capo 2 in replica. Saranno il settimo e l’ottavo, dal titolo “A tuo rischio e pericolo” e “Lo sguardo degli altri”

EPISODIO 7, “A TUO RISCHIO E PERICOLO” – Massimo nota che Nina, da quando è rientrata, si comporta in modo strano e deduce che potrebbe essere in dolce attesa. I sospetti si aggravano quando Vinci sorprende l’ex moglie a vomitare in bagno. Intanto, lo studio si occupa della causa di Guido, che accusa la Sanità di aver provocato l’autismo del figlio a causa della vaccinazione obbligatoria. Lisa invece invita Diego a trascorrere una serata romantica insieme, ma lo spagnolo si presenta con una zia suora. Lisa conclude quindi che l’avvocato non ha alcun interesse nei suoi confronti.

EPISODIO 8, “LO SGUARDO DEGLI ALTRI” – Enrico riceve la visita del suocero Alfredo, il suo mentore. L’avvocato e Nina sono costretti quindi a fingere di fronte a lui di essere ritornati insieme, anche se l’uomo si trova a Napoli per motivi di lavoro e non per verificare il loro matrimonio. Nel frattempo, Lisa fa i conti con la sua gelosia quando scopre che Diego è andato a cena con un’altra donna. Cassandra invece inizia a provare qualcosa per Massimo, a cui rivela qualcosa di più sulla sua famiglia. Durante una cena a cinque con Alfredo, Lisa scopre che Diego ha intenzioni serie nei suoi confronti. Dopo aver scoperto che il suocero naviga in cattive condizioni di salute, Enrico decide di ritornare con Nina.

NON DIRLO AL MIO CAPO 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana a Non dirlo al mio capo 2: Nina (Sara Zanier) spera che la notte trascorsa con Enrico (Lino Guanciale) possa risolvere la loro separazione, ma per l’avvocato non è così. Lisa (Vanessa Incontrada) scopre invece che Diego (Iago Garcia) è un avvocato amico di Nina ed Enrico. Lo studio Vinci dovrà vedersela proprio con lui per una causa fatta da un gruppo di genitori verso una fonderia, cliente di Enrico. Quest’ultimo però crede di avere grosse possibilità di vincere, anche se c’è di mezzo la malattia dei figli dei dipendenti, per via dell’avvelenamento da piombo. Lisa però darà modo all’avvocato di cambiare idea su come agire, scegliendo alla fine di premere con il suo cliente perchè faccia una donazione ai bambini. Nel frattempo, Lisa inizia a nutrire un forte interesse per Diego e decide di accantonare il discorso Enrico, chiarendo le cose anche con Nina.

Il padre di Lisa però decide di farle causa per ottenere l’affidamento di Aurora (Beatrice Vendramin). Nina torna a Londra per qualche tempo e Lisa chiede aiuto ad Enrico per riuscire a fare buona impressione su Diego, data la loro uscita imminente. Lo studio si occupa intanto del caso di una CEO alla ricerca della verità sulla morte della gemella. Si scopre però che le autorità hanno ragione e che la donna si è suicidata. Dopo aver ipotizzato di mentire alla sua cliente, Enrico si lascia convincere da Massimo (Gianmarco Saurino) e le racconta tutta la verità. Nel frattempo, Cassandra usa Massimo per far ingelosie il suo ex: anche se all’inizio il piano sembra funzionare, alla fine l’ex terapeuta chiude la loro relazione. Lisa invece esce finalmente con Diego e anche se fra i due c’è un forte feeling, il bacio non scatta. Enrico si offre poi di difendere la donna in tribunale contro il padre, ma a patto che una volta vinta la causa, lei ceda le sue quote. In tutto questo evita di mostrare troppo la sua gelosia: ha intuito che Diego sta iniziando a provare dei sentimenti nei confronti di Lisa e che non l’ha baciata proprio per questo. Intanto, Nina decide di contattare un detective privato per scoprire che cosa nasconde Lisa.



