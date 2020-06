Non dirlo al mio capo 2, anticipazioni/ Cosa accadrà tra Lisa e Enrico?

Non dirlo al mio capo 2 sarà protagonista su Rai 1 probabilmente tra alcune settimane quando terminerà la messa in onda degli episodi della prima stagione. Non c’è ovviamente dubbio se questa si farà visto che le puntate sono già andate in onda dal 13 settembre al 18 ottobre del 2018. La stagione si è articolata in dodici episodi con una media dello share attorno al 20% e una media di telespettatori mai sotto ai 4.3 milioni. Nel cast ritroveremo Vanessa Incontrada e Lino Guanciale nei ruoli di Lisa Marcelli e Enrico Vinci. Ci saranno poi ancora Chiara Francini, Giorgia Surina, Aurora Ruffino, Sara Zanier, Saul Nanni, Gianmarco Saurino e molti altri ancora. Il ruolo di Giuseppe Marcelli invece vedrà Christian Monaldi prendere il posto di Davide Pugliese.

Non dirlo al mio capo 2, anticipazioni: la trama

Cosa accadrà in Non dirlo al mio capo 2? Lisa Marcelli e Enrico Vinci troveranno finalmente la strada dell’amore? La donna diventerà di fatto socia dello studio Vinci, ma dietro c’è la speranza di Enrico che lei non riesca a superare l’esame da avvocato per riprendersi le quote che gli aveva ceduto in maniera del tutto sprovveduta. Intanto vedremo Massimo Altieri fare causa allo studio, richiedendo un risarcimento davvero molto cospicuo all’ufficio e cercando dunque di mandare tutti sul lastrico. Saranno diversi gli avvenimenti che si potrebbero raccontare, con il rischio però di cadere fin troppo facilmente nello spoiler e dunque rovinare al pubblico la possibilità di godersi una stagione davvero molto divertente.



