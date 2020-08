NON DIRLO AL MIO CAPO 3, SI FARÀ?/ Lino Guanciale potrebbe dire addio

Non sappiamo ancora se Non dirlo al mio capo 3 si farà o meno, quello che però sembra sempre più probabile è l’addio di Lino Guanciale a un eventuale nuova stagione. L’attore ha già preso in passato la decisione di non legarsi a un lungo progetto, facendo capire che non è fatto per legami duraturi e ruoli interminabili. È così che è accaduto infatti in Che Dio ci aiuti, serie tv dove ha recitato dal 2013 al 2017 in ben 39 episodi dimostrando di essere uno degli interpreti più amati della serie, ma cambiando improvvisamente obiettivo per andare a recitare in altri contesti. Chi invece sarà confermata sicuramente, nell’eventualità di un seguito, è Vanessa Incontrada il vero centro gravitazionale della serie. La donna deve moltissimo a questo ruolo, anche perché ha dimostrato di calzarlo a pennello ed è stata rilanciata dopo un periodo di scelte professionali non felicissime. (agg. di Matteo Fantozzi)

Grandi dubbi sul futuro della serie tv

Ci sarà Non dirlo al mio capo 3? Con la messa in onda delle repliche della seconda stagione della serie con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale torna la fatidica domanda sulla serie tv. I dubbi rimangono nonostante i buoni ascolti arrivati anche dalla riproposizione dei vecchi episodi. Già in tempi non sospetti la sceneggiatrice Elena Bucaccio aveva specificato a TvBlog che nel caso di terza stagione ci sarebbe stata una vera e propria rivoluzione. Non è da escludere che la Rai possa decidere di dare un eventuale annuncio alla fine delle repliche in questione. Anche girando sul web però le informazioni sono veramente poche e dunque rispondere alla fatidica domanda rimane davvero molto difficile.

Non dirlo al mio capo 3, si farà? Scenari imprevedibili

Sono imprevedibili gli scenari sull’eventuale Non dirlo al mio capo 3. Si parla di possibili novità nel cast tra i fan, visto che l’unica notizia ufficiale è quella di un eventuale stravolgimento se ci sarà una nuova stagione. La possibilità concreta è che ci potremmo trovare di fronte all’addio dei protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. I due potrebbero avere altri impegni e la produzione potrebbe decidere di andare a dare un taglio diverso, come capitato più volte nella storia delle serie tv, andando ad analizzare la storia di alcuni personaggi minori. Ora però è davvero molto presto per dare delle certezze, bisognerà ancora aspettare un po’ di tempo.



