Non dirlo al mio capo 3 si farà?/ Rimangono i dubbi, ma in caso sarà ribaltone

Non dirlo al mio capo 3 si farà? Al momento non ci sono certezze e intanto Rai 1 ha iniziato a mandare in onda le repliche della seconda stagione dopo che la settimana scorsa era terminata la prima. C’è da dire che la seconda stagione ha dimostrato un sensibile calo degli ascolti, passando da sei milioni fissi di media a cinque scarsi. Nonostante questo le voci continuano a circolare, tanto più in questo periodo che la televisione di Stato ha deciso di andare avanti con le repliche. Va però anche sottolineato che siamo fermi dal 2018 e nonostante l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus non c’erano state evoluzioni neanche prima che l’8 marzo l’Italia fosse costretta a fermare tutto per alcuni mesi. Da settembre le idee in questo senso dovrebbero essere più chiare.

Non dirlo al mio capo 3 si farà? In caso sarà ribaltone

Si farà Non dirlo al mio capo 3? Se la strada intrapresa sarà quella di andare avanti però ci sarà un bel ribaltone sia nella trama che nel cast. A Tv Blog nel 2018 fu la stessa sceneggiatrice della serie Elena Bucaccio a sottolineare: “Se ci sarà una terza stagione questa sarà molto diversa. Bisogna avere sempre il coraggio di cambiare, le storie infatti hanno un tempo. Soprattutto in una serie come questa che nella prima stagione aveva una trama orizzontale fortissima e che nella seconda ce l’aveva un po’ meno. Così nel caso la terza stagione dovrà per forza portare a un cambiamento“. E chissà che di fronte a questa decisione non ci sarà la scelta da parte della produzione di sostituire uno tra Vanessa Incontrada e Lino Guanciale.



