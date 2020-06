Non dirlo al mio capo/ Anticipazioni 7 giugno: scatta il bacio fra Lisa ed Enrico! (Replica)

Pubblicità

NON DIRLO AL MIO CAPO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, domenica 7 giugno 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Non dirlo al mio capo, in replica. Saranno il terzo e il quarto, dal titolo “I soliti sospetti” e “Tentazioni inattese“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Lisa Marcelli (Vanessa Incontrada) è rimasta vedova da sei mesi e ha bisogno di trovare un lavoro, visti i debiti e il mantenimento dei due figli. Un giorno riga per sbaglio l’auto di un avvocato, Enrico Vinci (Lino Guanciale) e una volta nel suo studio scopre che sta cercando un’assistente. Lisa coglie la palla al balzo e usa una piccola bugia per ottenere il lavoro, mentre continua ad essere affascinata dall’avvocato. Dato che Enrico non vuole collaboratrici con figli, la donna decide di omettere il fatto di essere una mamma. I due si occupano poi del caso di Silvia, una donna che vuole fare causa al padre Vittorio per non cedergli metà delle quote dell’azienda ereditata dalla madre. A causa della sua inefficienza, Lisa viene licenziata in tronco, ma continua ad interessarsi del caso, scoprendo così delle analogie con la sua vita. Silvia infatti è frutto di un tradimento e la stessa Marcelli è stata tradita dal marito prima della sua morte.

Nella fiction Non dirlo al mio capo dopo aver scoperto che Vinci scopre di claustrofobia, la donna riesce ad ottenere di nuovo il lavoro e una seconda possibilità di stare nello studio. Enrico rifiuta un nuovo caso: un bambino vuole che l’avvocato lo aiuti a fermare i suoi, prima che lo obblighino a dare il midollo al fratello malato. Lisa scopre che si tratta di Romeo (Saul Nanni), un compagno di classe di sua figlia. Intanto, Enrico e l’assistente si occupano della causa intentata da una madre che ha appena partorito e che ha perso il lavoro. Si scopre inoltre che il suo ex capo ha una relazione con l’avvocato che ha incaricato di seguire il caso. In seguito, Lisa confessa al capo di essere rimasta vedova e che il marito la tradiva. Vinci invece inizia a manifestare il suo forte interesse nei confronti della donna, facendola sentire in imbarazzo. Più tardi, Enrico incontra di nuovo Romeo e lo convince a farsi operare. Gli racconta anche una piccola fetta del suo passato: il fratello maggiore Tommaso è affogato mentre si trovavano in mare con la barca del padre. Lisa e Mia (Ludovica Coscione) riescono a nascondersi appena in tempo, prima che l’avvocato le veda insieme.

NON DIRLO AL MIO CAPO ANTICIPAZIONI DEL 7 GIUGNO 2020

EPISODIO 3, “I SOLITI SOSPETTI” – Enrico trascorre la notte con Marta, mentre Lisa scopre il nome della donna con cui il marito l’ha tradita per tanto tempo. Furiosa, la Marcelli decide di vandalizzare l’auto della giovane donna con della vernice. Si occupa poi del caso di una compagnia turistica, mentre Enrico viene informato da un altro cliente dell’esistenza di una casa infestata. Durante un blackout, Vinci spiega all’assistente di aver sempre avuto un brutto rapporto con il padre. La donna però intuisce che Giusto ha visto in lui un capro espiatorio per incolparlo della morte dell’altro figlio.

EPISODIO 4, “TENTAZIONI INATTESE” – Enrico inaugura il nuovo nome dello studio, da cui ha fatto togliere il nome del padre. Il nuovo caso riguarda invece la proprietaria di un centro benesere che ha subito una mastectomia a causa di un’infezione contratta sul tavolo operatorio. Marta intanto realizza che Enrico ha un altro interesse romantico, ma non ha alcun sospetto che si tratti di Lisa. Almeno fino a quando non assiste ad un loro bacio. In seguito, Enrico trova un biglietto scritto dal padre in cui parla di un figlio illegittimo.



