Sembrerebbe che il ‘trio’ di Non è la Rai si sia ufficialmente diviso dopo l’esperienza al Grande Fratello. Lo scorso settembre, Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo sono entrate nella Casa più spiata d’Italia come concorrente unico, pronte ad affrontare questa nuova avventura tanti anni dopo aver lavorato insieme nello storico show di Gianni Boncompagni. Dopo poche settimane, però, Eleonora ha deciso di lasciare il reality per stare vicine alle sue figlie, che avevano bisogno di lei. Ilaria e Pamela, invece, sono restate dentro la Casa per quasi cinque mesi, prima di abbandonare una dopo l’altra poche settimane fa.

Dopo l’uscita di Ilaria e Pamela, però, la relazione tra le tre non è più stata la stessa. In molti hanno notato come le due showgirl abbiano fatto numerose uscite insieme fuori dalla Casa, senza la presenza di Eleonora. Con quest’ultima, infatti, sembrano non essersi più frequentate. Non solo, quest’ultima aveva messo un like sospetto ad un commento di Maria Monsè che parlava proprio di loro due. Quella che inizialmente era solo una voce, però, sembra essere diventata realtà. Ieri sera, infatti, c’è stato un palese scambio di frecciatine tra le tre Non è la Rai.

Guerra aperta tra le Non è la Rai dopo il Grande Fratello: le frecciatine di Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere

Ieri sera, 9 marzo, Maria Monsè ha pubblicato una storia su Instagram insieme alla figlia Perla Maria e ad Eleonora Cecere. “Grandi progetti in arrivo. Noi i fatti, gli altri le chiacchiere”, ha scritto la showgirl, taggando Eleonora. Quest’ultima ha prontamente repostato la foto sui suoi social, attirando ancora di più l’attenzione. Insomma, una frase che non è sfuggita ai fan del Grande Fratello, dato che in tanti l’hanno interpretata come una frecciatina a Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Anche Ilaria ha avuto questa stessa percezione, tanto da decidere di risponderle con un’altra stoccata social.

Poco dopo, la showgirl ha pubblicato una foto insieme a Pamela nelle sue storie, accompagnandola con la canzone “La gente parla” di Fiorella Mannoia come sottofondo. Un messaggio piuttosto chiaro, che lascia poco spazio a dubbi. A quanto pare, Eleonora sembra essersi ‘alleata’ con una grande nemica di Ilaria e Pamela, ovvero Maria Monsè, mettendo da parte le sue amiche. Al momento, non è chiaro cos’abbia portato le tre Non è la Rai a discutere e “separarsi”. In ogni caso, questa sera, le donne si rincontreranno negli studi del Grande Fratello in occasione della nuova diretta.