Non è l’Arena, anticipazioni 20 marzo/ Giletti conduce dall’Ucraina puntata su guerra

NON È L’ARENA, PUNTATA SPECIALE DALL’UCRAINA

Va in onda una puntata speciale di Non è l’Arena oggi, domenica 20 marzo 2022. Il conduttore Massimo Giletti non sarà come al solito nello studio di La7, ma dall’Ucraina. Infatti, è partito per compiere un viaggio nelle zone della guerra scoppiata con l’invasione da parte della Russia. Per Giletti si tratta di un ritorno alle origini del mestiere di inviato, visto che secondo le anticipazioni racconterà cosa sta accadendo in Ucraina con immagini, testimonianze dirette, ospiti ma anche collegamenti con gli inviati dagli altri fronti della guerra. Sono tanti i temi e gli interrogativi che verranno approfonditi nel corso della puntata di Non è l’Arena, a partire da quello relativo alla fine di questo conflitto.

La diplomazia è sufficiente per porvi fine? A proposito dei negoziati tra Ucraina e Russia, su quali punti Kiev è disposta a dialogare con Mosca? Ma nella puntata di oggi di Non è l’Arena si affronterà anche il tema relativo allo scontro tra interventisti e pacifisti, senza trascurare il ruolo che potrebbe avere la Cina nei negoziati di pace.

GLI OSPITI DI OGGI DI NON È L’ARENA

A Non è l’Arena di Massimo Giletti ci si soffermerà anche sull’aspetto relativo alle sanzioni contro la Russia, strumento con cui l’Occidente ha risposto alla guerra in Ucraina. Così sono state colpite le ricchezze degli oligarchi vicini al presidente russo Vladimir Putin. Dunque, il programma di La7 attraverso interviste esclusive mostra chi tra questi ricchi russi ha fatto affari in Italia e se la loro fuga dal nostro Paese rischia di avere effetti negativi da un punto di vista economico per noi.

Ma le anticipazioni svelano che proseguirà l’analisi dello strano fenomeno dei no vax che sono sostenitori di Vladimir Putin e “diffusori” di propaganda e disinformazione. Sono previsti gli interventi di tanti ospiti durante la puntata di oggi di Non è l’Arena di Massimo Giletti: Tommaso Cerno, Nicola Fratoianni, Alessandro Sallusti, Giorgio Cremaschi, Vladislav Maistrouck, Ekaterina Shevliakova, Claudio Locatelli, Mimosa Martini, Sandra Amurri, Alan Friedman, Irina Raschina, Lucio Pompili, Luca Telese, Francesco Amodeo, Lesia Romaniv e Ugo Mattei.

