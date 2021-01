Non è l’Arena/ Anticipazioni 31 gennaio e ospiti: Luca Palamara e il caso Genovese

Non è l’Arena di Massimo Giletti torna in onda oggi, domenica 31 gennaio 2021, in prima serata su La7. L’appuntamento è fissato alle 20:30 e segna il ritorno di Luca Palamara. L’ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), secondo quanto emerso dalle anticipazioni, è tra gli ospiti e tornerà a parlare degli intrecci tra la magistratura e la politica, alla luce anche delle rivelazioni che ha fatto nel libro-intervista “Il sistema. Potere, politica affari: storia segreta della magistratura italiana” di Alessandro Sallusti. Palamara ha più volte dichiarato di sentirsi capro espiatorio di un sistema di correnti nella magistratura che però è molto più articolato di quel che sembra e che ha commistioni con la politica e il mondo degli affari.

Il tema, secondo le anticipazioni, sarà affrontato stasera in una nuova intervista di Massimo Giletti, che però dialogherà in studio con la giornalista Sandra Amurri. L’ex membro del Consiglio superiore della magistratura (Csm), al centro dell’attenzione per alcune inchieste che lo hanno riguardato, finì nella bufera per il suo ruolo di mediatore tra le varie correnti e per le trattative nell’assegnazione di incarichi di rilievi, come quello di procuratore.

NON È L’ARENA, OSPITI DI OGGI 31 GENNAIO 2021

A fornire delle anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena è proprio Massimo Giletti, il quale è arrivato addirittura ad annunciare che tratterà la «storia segreta» della magistratura italiana. Luca Palamara, dunque, ha deciso di parlare e di fare importanti rivelazioni magari su trattative e accordi segreti. Non può mancare però un approfondimento sulla crisi di governo, il cui percorso risolutivo è in salita, nonostante il presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia chiesto una maggioranza solida e adeguata. I nodi da sciogliere sono tanti e verranno discussi questa sera da Carlo Cottarelli, Tommaso Cerno, Luca Telese e Alessandro Sallusti. Non è l’Arena accende i riflettori anche su Mariano Amici, il medico romano richiamato dall’Ordine dei medici di Roma per le sue dichiarazioni choc sulla gestione della pandemia Covid e sulle vaccinazioni. A questo dibattito parteciperanno Tommaso Cerno, Luca Telese e Matteo Bassetti. Infine, Non è l’Arena torna ad occuparsi del caso Genovese. In studio ci sarà la prima ragazza che ha denunciato per stupro l’imprenditore. In studio anche Stefania Andreoli, Nunzia De Girolamo e l’avvocato della 18enne, Luigi Liguori.

NON È L’ARENA, DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

La nuova puntata di Non è l’Arena di Massimo Giletti va in onda alle ore 20:30 in diretta tv su La7, ma può essere seguita anche in diretta video streaming. Basta collegarsi dal proprio dispositivo sul sito ufficiale dell’emittente televisiva, quindi anche da pc, tablet e/o smartphone. Inoltre, saranno disponibili i contenuti video relativi alla puntata, caricati nel corso della stessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA