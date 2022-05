Non è l’Arena, anticipazioni 8 maggio/ Ospiti: il giornalista Vladimir Solovyev e…

Non è l’Arena: la puntata di oggi 8 maggio 2022

Si rinnova questa sera, domenica 8 maggio 2022, l’appuntamento con Non è l’Arena, il talk show condotto su La7 da Massimo Giletti a partire dalle ore 21.15 circa. Secondo le anticipazioni si tratterà di un’altra puntata speciale durante la quale il padrone di casa porrà nuovamente l’accento soprattutto sul tema della guerra in Ucraina. Per farlo ci saranno due ospiti pronti ad intervenire: il professore Alessandro Orsini e il filosofo Massimo Cacciari.

Salvini: “Papa Francesco è l'unico che parla di pace”/ “Pronto ad incontrare Putin”

Non mancheranno nuove scintille, nella prima serata di oggi di La7 in compagnia di Non è l’Arena. E’ quanto emerge dalle anticipazioni che annunciato anche l’intervento di Vladimir Solovyev, il giornalista televisivo russo filoputiniano. Le discussioni che saranno avviate non potranno che far scaldare gli animi ed accendere inevitabilmente il dibattito. La domanda di partenza sarà: dove vuole arrivare Putin? Ma l’argomento è poi destinato ad estendersi e a spostarsi su un altro importante tema.

Alan Friedman/ “Embargo gas? In Italia porterebbe ad una recessione, avremo problemi”

L’intervento del giornalista Vladimir Solovyev a Non è l’Arena

Massimo Giletti torna ad occuparsi delle tematiche legate alla guerra nel corso della nuova puntata della sua Non è l’Arena. E’ giusto o no ospitare nei salotti televisivi opinionisti filorussi? Se ne discuterà nella prima serata di oggi su La7 insieme, tra gli altri, al filosofo e accademico Massimo Cacciari, già in passato oggetto di discussioni per le sue esternazioni su Green Pass e vaccino contro il Coronavirus.

Un altro ritorno sarà quello di Alessandro Orsini, considerata tra le voci più presenti degli attuali talk televisivi nostrani. Indubbiamente non passano inosservate le sue osservazioni sulla guerra. E poi spazio a Vladimir Solovyev, il giornalista televisivo russo filoputiniano il quale parlerà di informazione e propaganda. Secondo le anticipazioni dovrebbe andare in onda anche una inchiesta sulle riserve di gas nel nostro Paese. L’appuntamento con Non è l’Arena è per stasera dalle 21.15 su La7 e in diretta streaming sul sito ufficiale del canale.

Eveline Dellai/ “Premier belga mi aveva offerto 4.000 euro per stare due ore con lui”

© RIPRODUZIONE RISERVATA