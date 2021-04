Non è l’Arena/ Anticipazioni e ospiti 11 aprile: il caso Ranieri Guerra

Non è l’Arena, anticipazioni e ospiti 11 aprile

Dopo la pausa durante la domenica pasquale quando ha lasciato spazio al film con Brad Pitt “Sette anni in Tibet”, domenica 11 aprile, in prima serata su La7, torna l’appuntamento con Massimo Giletti e una nuova puntata di Non è l’Arena. Come sempre, durante la nuova puntata, il padrone di casa darà ampio spazio all’attualità, soffermandosi sulla pandemia, sulla campagna di vaccinazione attuata in Italia e sulle varie polemiche che ne stanno scaturendo. Sempre attento ai temi dell’attualità, Massimo Giletti racconterà ai propri telespettatori le ultime novità insieme ai vari ospiti con cui darà vita ad un dibattito. Già nella puntata del 28 marzo, Giletti ha dato ampio spazio al tema dei vaccini mentre in quella ancora precedente si è occupato del caso di Fabrizio Corona. Quali saranno, invece, i temi della puntata in onda questa sera?

Il caso Ranieri Guerra

Al centro della nuova puntata di Non è l’Arena ci sarà il caso di Ranieri Guerra dell’Oms, sulla cui condotta è è in corso un’indagine. Massimo Giletti, in particolare, si occuperà del caso basandosi su alcuni documenti esclusivi. Correlato al caso ci sarà il punto sul piano pandemico italiano che non sarebbe stato aggiornato. Inoltre, Giletti dovrebbe mostrare anche alcuni messggi della chat tra Guerra e Brusaferro e della conseguente richiesta con cui la Procura di Bergamo chiede all’OMS di fare chiarezza sulla questione. La nuova puntata di Non è l’arena sarà quasi interesamente dedicata a temi attuali e delicati e potrà essere seguita sia in diretta su La7 che in diretta streaming.

