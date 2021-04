Non è l’arena/ Anticipazioni e ospiti 18 aprile: Francesco Zambon e piano pandemico

Non è l’arena, anticipazioni 18 aprile

Le inchieste di Massimo Giletti e Non è l’arena continuano. Dopo aver dedicato la scorsa puntata al caso Ranieri Guerra, Massimo Giletti torna in onda oggi, domenica 18 aprile, con una nuova puntata di Non è l’arena nel corso della quale il conduttore, insieme ai propri ospiti, tornerà ad occuparsi del piano pandemico. Ospite di Giletti sarà il dottor Francesco Zambon, ex funzionario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e autore del dossier fatto ritirare. “Domenica sera, a Non è l’arena, una grande puntata perchè il dottor Francesco Zambon arriverà nel nostro studio e dirà la verità sul mancato aggiornamento del piano pandemico. Quali sono le responsabilità del Ministro Speranza? Quali sono le responsabilità di Ranieri Guerra, numero due dell’OMS. Tutta la verità del dottor Francesco Zambon, domenica sera, a Non è l’Arena”, annuncia Giletti in un video pubblicato su Twitter.

Ana Bettz, soldi in nero a Gabriel Garko/ Nello Trocchia "dietro c’è il clan Moccia"

Massimo Giletti torna ad occuparsi di Fabrizio Corona?

Quali saranno gli altri argomenti della nuova puntata di Non è l’Arena? Massimo Giletti darà spazio esclusivamente a Francesco Zampon o, nel corso della serata, riuscirà ad occuparsi anche di altri temi. Tra gli argomenti che potrebbero essere affrontati potrebbe esserci Fabrizio Corona che ha lasciato il carcere dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di concedergli nuovamente i domiciliari. Giletti, già in diverse occasioni, si è occupato del caso Corona raccogliendo anche la testimonianza diretta di Fabrizio. Nel corso della puntata di questa sera di Non è l’arena si occuperà dell’evoluzione del suo caso? Il nuovo appuntamento con Non è l’arena sarà ricca di argomenti.

LEGGI ANCHE:

Concorsopoli Lazio, assunzioni sospette ad Allumiere/ "Nomi pesanti legati al Pd"Non è l'Arena/ Anticipazioni e ospiti 11 aprile: il caso Ranieri Guerra

© RIPRODUZIONE RISERVATA