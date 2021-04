Non è l’Arena/ Anticipazioni e ospiti 25 aprile: caso Grillo e ‘giallo’ origine Covid

Non è l’arena, anticipazioni 25 aprile

Oggi, domenica 25 aprile, alle 20.30 su La7, torna l’appuntamento con Non è l’Arena. Massimo Giletti, dopo un leggero malore accusato la settimana scorsa, ma che non gli ha impedito di portare a termine la trasmissione, farà compagnia ai telespettatori di La7 con un appuntamento incentrato sui temi dell’attualità. Come nelle precedenti puntate del talk show, il conduttore, insieme ai propri ospiti, si occuperà dei temi caldi della settimana senza tralasciare l’argomento che, da oltre un anno, ha cambiato la vita di tutti ovvero la pandemia. Anche questa settimana, infatti, ci sarà un talk sul Covid alla vigilia delle riaperture previste dal nuovo decreto. Si farà, inoltre, il punto sul piano vaccinale. In studio, per parlare di covid, ci sarà il sottosegretario di Stato al Ministero della salute, Pierpaolo Sileri.

Giletti smentisce Speranza su report Oms/ "Voleva un team per riscrivere la bozza!"

Con lui si discuterà anche del fatto che ad oltre un anno di distanza dall’inizio della pandemia Covid non è chiara ancora quale sia stata la reale origine in Cina. Su questo tema si confronteranno Lisa Iotti, Luca Telese e Luca Pani.

Non è l’Arenna: dalla Calabria al caso Grillo

A proposito invece del tema delle riaperture, Non è l’Arena racconterà ancora la protesta di molti ristoratori contro le scelte del governo. In particolare, non piace la conferma del coprifuoco a partire dalle 22. Il conduttore Massimo Giletti darà loro voce collegandosi in diretta con due città importanti,giletti Firenze e Napoli. Inoltre, sarà affrontato di nuovo il tema della drammatica situazione in cui versa la Calabria. Ne parleranno Dina Lauricella, Nicola Morra, Lino Polimeni e Guido Longo. Su riaperture e proteste Alessia Morani, Alessandro Cecchi Paone, Giuseppe Ghisolfi, Gianluigi Paragone e Claudio Cecchetto. Ma c’è anche il caso di Ciro Grillo, indagato per stupro. Il padre Beppe si è schierato non solo in difesa del figlio, ma anche contro il sistema giudiziario italiano. Non è l’Arena tra le anticipazioni annovera testimonianze esclusive. In studio ne parleranno Vittorio Sgarbi, Sandra Amurri, Peter Gomez, Stefania Andreoli e Eva Dal Canto.

Non è l'arena/ Anticipazioni e ospiti 18 aprile: Francesco Zambon e piano pandemico

