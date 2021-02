Non è l’Arena/ Anticipazioni e ospiti 7 febbraio: Palamara, casi Genovese e Benotti

Si rinnova nella prima serata di oggi, domenica 7 febbraio, l’appuntamento con Non è l’Arena, il programma in onda in prime time su La7 e che vede alla conduzione Massimo Giletti. Dalle ore 20.30 tornano le nuove interviste ed inchieste che ripartono in qualche modo da quanto avvenuto nel precedente appuntamento. Nella nuova puntata di stasera, infatti, prosegue l’approfondimento con Luca Palamara: nuova intervista rilasciata a Massimo Giletti e che si concentra sugli intrecci tra magistratura e politica. L’attenzione, in particolare, andrà a focalizzarsi sul caso De Magistris, partendo da un interrogativo: l’inchiesta Why Not è stata fermata dal “Sistema”? A tal proposito andrà in scena in studio l’imperdibile confronto con l’ex sostituto procuratore di Catanzaro all’epoca titolare dell’inchiesta, attuale sindaco di Napoli Luigi De Magistris.

Ad intervenire, secondo le anticipazioni legate alla nuova puntata del programma di informazione di La7, sarà la giornalista Sandra Amurri. Palamara non è solo un ex magistrato ed ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma è stato anche il più giovane presidente dell’ANM, ruolo ricoperto da maggio 2008 a marzo 2012. Dal 19 settembre scorso ha ottenuto un nuovo – triste – primato: essere il primo ex presidente della storia dell’ANM espulso. Questa sera si renderà protagonista di nuove rivelazioni destinate a far discutere.

NON È L’ARENA, TEMI DI OGGI 7 FEBBRAIO 2021

Nel corso della nuova puntata di Non è l’Arena, spazio anche al governo futuro. Si accenderà così il dibattito attorno a Mario Draghi e all’interrogativo del momento: quali partiti lo sosterranno e chi sarà all’opposizione? Ad intervenire al talk diverse personalità note, dal vice ministro della Salute nel governo Conte bis, Pierpaolo Sileri, passando per Vittorio Sgarbi, Gian Luigi Paragone e Peter Gomez. Toccherà al padrone di casa Massimo Giletti l’arduo compito di fare il punto sulla delicata situazione. Tra le altre inchiesta di stasera anche quella sul caso Benotti, imprenditore finito al centro di una indagine sulla fornitura di mascherine. Sandra Amurri e Pierluigi Stefani prenderanno parte al dibattito che tenterà di fare luce su un’altra situazione controversa che ha come punto di partenza un appalto di oltre un miliardo ma ancora molto punti oscuri. Si torna poi su un altro tema caro a Non è l’Arena: il caso Genovese e l’ormai famigerata Terrazza Sentimento, nel cuore di Milano. Due delle vittime dell’imprenditore attualmente in carcere hanno deciso di tornare in studio ma questa volta lo faranno a volto scoperto per rispondere personalmente alle tante accuse ricevute in queste settimane. Ad intervenire in occasione di questo spazio, Stefania Andreoli, Luca Telese, Ivano Chiesa e Elisa Rivoira.



