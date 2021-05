Non è l’Arena/ Anticipazioni ospiti 16 maggio: Ardita, caso Grillo e piano pandemico

Sebastiano Ardita tra gli ospiti di Non è l’Arena oggi, domenica 16 maggio 2021. Nuovo appuntamento con il programma di Massimo Giletti, in diretta su La7 alle ore 20:30. Ci sarà spazio, dunque, per approfondire la vicenda che sta scuotendo il Consiglio superiore della magistratura. Il magistrato, nonché consigliere del Csm, ha deciso di concedere un’intervista esclusiva in cui raccontare la sua verità in merito alla vicenda dei verbali segreti di Piero Amara e della presunta loggia Ungheria. Ma Non è l’Arena tornerà poi ad occuparsi del report Oms ritirato, a distanza di un anno dalla pubblicazione del dossier dell’ormai ex funzionario Francesco Zambon. In quel report, che fu fatto sparire in 24 ore, si parlava anche del piano pandemico italiano non aggiornato.

Intanto Ranieri Guerra, direttore vicario dell’Oms, ha depositato in questi giorni alla Procura di Bergamo una memoria difensiva per replicare alle accuse che gli sono state rivolte. Se ne discuterà con Francesco Zambon, in studio insieme a Pierpaolo Sileri, Sandra Amurri, Galeazzo Bignami e Gessica Costanzo.

NON È L’ARENA: CASO GRILLO E MALASANITÀ CALABRIA

Tra i temi centrali della nuova puntata di oggi di Non è l’Arena c’è anche il caso Ciro Grillo. Sono emersi nuovi elementi dai verbali con le deposizioni rese dal figlio Beppe Grillo e dagli amici Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia ed Edoardo Capitta ai magistrati di Tempio Pausania. Al dibattito prenderanno parte Vittorio Sgarbi, Luca Telese, Andrea Catizone e Stefania Andreoli. E sarà anche l’occasione per discutere di come gli adolescenti di oggi vivono la loro sessualità. Prosegue poi l’inchiesta relativa alla malasanità calabrese con un occhio al dissesto finanziario delle Aziende sanitarie locali. A tal proposito Non è l’Arena di Massimo Giletti approfondirà la questione relativa al buco di bilancio dell’Asp di Reggio Calabria anche per trovare una risposta alla domanda ricorrente: com’è stato possibile? In questo caso gli ospiti per discuterne sono Nicola Morra, Alessandro Cecchi Paone, Massimo Scura e Lino Polimeni.

