Non è l’Arena, anticipazioni puntata 1 maggio/ Ospiti: Santoro e Salvini da Giletti

SANTORO E SALVINI A NON È L’ARENA DI GILETTI

La puntata di oggi, 1 maggio 2022, di Non è l’Arena è destinata a fare scintille, viste le anticipazioni su temi e ospiti di Massimo Giletti. Ci sarà Michele Santoro, che è tornato d’attualità in queste settimane di guerra in Ucraina per le sue tesi peculiari. Ad esempio, attribuisce le responsabilità del conflitto alla Nato e ha fatto discutere quando a Piazzapulita ha attaccato Joe Biden. L’intervento nel programma di La7, in onda in prima serata dalle ore 21:15, dunque si preannuncia imperdibile, oltre che infuocato.

Non è l'Arena anticipazioni puntata 24 aprile/ Ospiti: faccia a faccia Orsini-Giletti

Ma è prevista anche un’intervista a Matteo Salvini, leader della Lega con cui ci sarà occasione di spaziare dalla guerra in Ucraina, soffermandosi sulla sua posizione ben diversa da quella del governo Draghi, alla politica interna e ai temi economici. Non mancheranno approfondimenti sul conflitto, ma è incluso anche un segmento sulle conseguenze economiche della guerra, in particolare con il nuovo pacchetto di sanzioni in arrivo. Tra gli ospiti di Non è l’Arena anche Andrea Sallusti, direttore di Libero.

Maistrouk minaccia di morte Bobrovsky a La7/ "Ridi finché puoi, devi avere paura"

ANTICIPAZIONI NON È L’ARENA: TEMI E OSPITI

A proposito dell’approfondimento sulla più stretta attualità, e quindi sulla guerra tra Russia e Ucraina, le anticipazioni di Non è l’Arena rivelano che oggi ci si soffermerà anche sul ruolo degli Stati Uniti, che finanzia Kiev, mentre dall’altra parte Mosca non ha alcuna intenzione di arretrare. Sarà anche l’occasione per capire come si sta dividendo l’opinione pubblica italiana. Nel nostro Paese tra l’altro stanno crescendo i timori per l’impatto economico della guerra e per il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia che potrebbe includere un graduale embargo del petrolio, quindi ci si confronterà sui rischi per le imprese italiane. Si farà l’esempio del polo petrolchimico di Priolo Gargallo, nell’area industriale di Siracusa, la più grande raffineria del paese, che rischierebbe di fermarsi mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro. Tra gli ospiti di oggi di Non è l’Arena di Massimo Giletti anche Peter Gomez, Sandra Amurri, Carlo Cottarelli e Francesco Boccia.

LEGGI ANCHE:

Giletti conduce da Odessa/ E' polemica “Solo spettacolo, conduttori stiano in studio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA