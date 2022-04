Non è l’Arena, anticipazioni puntata 10 aprile/ Ospiti: da Giuseppe Conte a…

Anticipazioni Non è l’Arena, puntata 10 aprile 2022

Dopo aver indossato i panni di inviato nelle zone di guerra, Massimo Giletti torna nello studio di Non è l’Arena, in occasione della nuova puntata di oggi, domenica 10 aprile 2022. Per l’occasione ospiterà nella sua trasmissione in onda dalle 21.15 su La7, l’ex premier Giuseppe Conte. Secondo le anticipazioni, il leader del Movimento 5 Stelle parlerà di attualità politica, inevitabilmente condizionata dall’attuale e drammatica situazione relativa alla guerra russa in Ucraina.

Nel corso delle ultime settimane, il padrone di casa Massimo Giletti è stato travolto dalle polemiche da parte di coloro che non hanno visto di buon occhio i suoi collegamenti da Odessa, criticando la presunta spettacolarizzazione del dolore. Nonostante le critiche Giletti ha proseguito per la propria strada. Archiviate le polemiche, questa sera, il conduttore si prepara ad accogliere Conte per la prima volta ospite di Non è l’Arena, il quale discuterà della posizione dell’Italia nella guerra tra Russia e Ucraina.

Tutti gli ospiti di oggi di Non è l’Arena

Al centro della discussione durante l’ospitata dell’ex premier Conte a Non è l’Arena sarà anche la decisione dell’attuale presidente del Consiglio, Mario Draghi, e dell’Ue in generale, di fornire armi agli ucraini. Ma non mancheranno i temi caldi della politica nostrana. A proposito dell’Ucraina, durante la nuova puntata di oggi del programma di La7 ci saranno i collegamenti in diretta dall’Ucraina e gli approfondimenti sui recenti massacri di civili a Bucha, Mariupol e Kramatorsk.

Tutti temi della puntata di oggi di Non è l’Arena saranno sviscerati con gli ospiti della puntata: interverranno il fotografo Oliviero Toscani, Sandra Amurri, Alexej Bobrovsky, Lorenzo Cremonesi, Guido Crosetto, Luigi De Magistris, Katerina Nesterenko, Gian Luigi Paragone, Luca Telese e Vittorio Torrembini.

Non è l’Arena in diretta tv e video streaming

Come seguire la nuova puntata di oggi 10 aprile di Non è l’Arena? Oltre alla messa in onda in diretta su La7, a partire dalle ore 21.15, il programma di Massimo Giletti potrà essere visionato anche in live streaming attraverso il sito ufficiale della rete (cliccando qui). Successivamente la puntata in programma ed i relativi servizi saranno disponibili on demand. Diretta e replica streaming sarà infine disponibile anche attraverso l’app La7 per dispositivi Android e iOS.











