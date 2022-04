Non è l’Arena anticipazioni puntata 24 aprile/ Ospiti: faccia a faccia Orsini-Giletti

ALESSANDRO ORSINI OGGI A NON È L’ARENA

Massimo Giletti torna con Non è l’Arena e una puntata destinata a far discutere. Le anticipazioni per oggi, sabato 24 aprile 2022, confermano che il programma di La7 dalle ore 20:30 si occuperà della guerra in Ucraina, scoppiata ormai da due mesi con l’invasione della Russia. Ma rivelano che tra gli ospiti ci sarà il professor Alessandro Orsini, docente di sociologia del terrorismo internazionale alla Luiss. Sarà protagonista di un faccia a faccia con il conduttore dopo l’ondata di polemiche che lo ha travolto in queste settimane per le sue posizioni ritenute controverse sulla guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime settimane Orsini è stato ospite a Cartabianca e Piazzapulita, attirandosi critiche e scatenando polemiche per le sue considerazioni sul conflitto.

Facile aspettarsi altre dopo la partecipazione odierna dell’esperto di geopolitica considerato troppo filo-Putin. Com’è cambiato lo scenario della guerra e quali saranno i riflessi del conflitto e delle sanzioni sull’economia italiana ed europea? Sono alcune delle domande a cui risponderà non solo il professor Alessandro Orsini, ma anche gli altri ospiti di Non è l’Arena.

ANTICIPAZIONI NON È L’ARENA: GLI ALTRI OSPITI

Qualcuno ha già gridato allo “scippo”, visto che il professor Alessandro Orsini è stato spesso ospite di Corrado Formigli a Piazza Pulita (oltre che di Bianca Berlinguer su Cartabianca). Ma le anticipazioni relative alla puntata di oggi di Non è l’Arena rivelano che, a proposito della guerra Russia Ucraina, ci si soffermerà anche sul tema del possibile embargo del gas russo, ipotesi di cui sia ta discutendo in queste settimane. Tutto ciò è realistico, e se sì quanto? Ma non mancheranno altre notizie, con relativi approfondimenti e collegamenti in diretta.

Tra le anticipazioni anche gli altri ospiti oltre al professor Alessandro Orsini, che è senza dubbio uno dei personaggi più controversi tra gli esperti dei geopolitica che partecipano in Italia al dibattito sul conflitto: ci saranno anche Agnese Pini, Giorgio Cremaschi e Luigi De Magistris. Questi i primi nomi emersi. Ma ci si può senza dubbio aspettare una puntata ricca di sorprese.











