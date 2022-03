Non è l’Arena, anticipazioni puntata 6 marzo/ Ospiti: Massimo Cacciari, Micalizzi e…

ANTICIPAZIONI NON È L’ARENA PUNTATA 6 MARZO

Non è l’Arena di Massimo Giletti torna oggi, domenica 6 marzo 2022, su La7 con una nuova puntata. Le anticipazioni svelano temi e ospiti dell’appuntamento odierno. In primo piano ci sarà il diario della guerra in Ucraina, con aggiornamenti in tempo reale anche grazie a collegamenti in diretta con gli inviati dal fronte. Ma il conduttore intervisterà il filosofo Massimo Cacciari per riflettere sulle implicazioni dell’invasione della Russia e sugli scenari; quindi, su come potrebbe risolversi l’attuale crisi. Ma si discuterà anche della risoluzione per la fornitura di armi all’Ucraina che è stata approvata quasi all’unanimità dal Parlamento italiano.

Senza trascurare gli effetti delle sanzioni che stanno colpendo la Russia: l’obiettivo è congelare le ricchezze degli oligarchi russi, ma molti di questi hanno fatto affari in Italia. Dunque, ci sarà spazio nella puntata di oggi di Non è l’Arena di Massimo Giletti anche per le preoccupazioni relative alle eventuali conseguenze per l’economia italiana.

TUTTI GLI OSPITI DI OGGI DI NON È L’ARENA

A proposito di implicazioni per l’economia italiana, la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina ha causato anche l’aumento dei costi dell’energia, che hanno raggiunto livelli mai visti prima. Ma a Non è l’Arena, stando alle anticipazioni su temi e ospiti, ci sarà anche un approfondimento per capire come arriva il gas in Italia e il ruolo del Tap, opera contestata per anni ma che attualmente si rivela più strategica che mai. I timori riguardano anche il settore bancario, quindi è previsto un dibattito anche sulla salute delle nostre banche.

Tutti temi che verranno sviscerati con gli ospiti di oggi: oltre a Massimo Cacciari ci saranno Nicola Fratoianni, Eleonora Tafuro, Oles Horodetskyy, Marina Oroscilova, Alessandro Sallusti, Edward Luttwak, Claudio Locatelli, Gabriele Micalizzi, Luca Telese, Tommaso Cerno, Jacopo Iacoboni, Alan Friedman, Ugo Mattei, Paolo Cento, Andrea Ruggieri, Giuseppe Ghisolfi, Paolo Agnelli e Marco Potì.

NON È L’ARENA IN DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

Come seguire la puntata di oggi di Non è l’Arena? Sarà trasmessa in diretta tv su La7 dalle ore 21:15, ma potrà essere seguita anche in live streaming sul sito ufficiale di La7 (cliccando qui), che poi caricherà la puntata per quanti vorranno rivederla. Inoltre, è disponibile l’app La7 per dispositivi Android e iOS, per seguire in diretta streaming il programma o recuperare successivamente tutti i contenuti.

