Non è l’Arena puntata 14 marzo/ Ospiti Sallusti, Telese e la mamma di Fabrizio Corona

“Non è l’Arena”, programma di punta del Sunday evening di La7, torna a tenere compagnia agli italiani con una nuova puntata, che andrà in onda in diretta a partire dalle 20.30 di oggi, domenica 14 marzo 2021. Massimo Giletti, come sempre, sarà al timone della trasmissione, che si concentrerà come di consueto su alcune tematiche protagoniste del dibattito pubblico nel nostro Paese, a cominciare dal ritorno in carcere di Fabrizio Corona, la cui controversa vicenda sarà documentata attraverso video e fotografie che chiariranno la dinamica della situazione ai telespettatori.

Tra gli ospiti presenti in studio per parlare di questo ci saranno Sandra Amurri, Luca Telese, Ivano Chiesa, Alessandro Sallusti e Gabriella Previtera, mamma di Fabrizio Corona. Una testimonianza dunque davvero molto vicina allo storico “Re dei paparazzi”, che meglio di chiunque altro potrà provare a raccontare lo stato d’animo di Fabrizio Corona in queste ore, peraltro già agevolmente tangibile dalla reazione avuta nei confronti delle forze dell’ordine nei giorni scorsi, con annesso tentativo di tagliarsi i polsi.

NON È L’ARENA 14 MARZO: GLI ALTRI OSPITI

“Non è l’Arena” proporrà poi un momento delicato e toccante, ma anche di grande interesse pubblico: l’intervista esclusiva di Massimo Giletti a Caterina Arena, moglie di Stefano Paternò, militare siciliano di soli 43 anni i cui nome e cognome sono divenuti tristemente famosi in tutta Italia dopo la sua morte per arresto cardiaco, sopraggiunta nella nottata tra lunedì 8 e martedì 9 marzo 2021, in seguito all’inoculazione del vaccino AstraZeneca. E, a proposito di vaccini, si parlerà anche dei cosiddetti “furbetti del vaccino”, ovvero coloro che in tutto lo Stivale sono riusciti a farsi somministrare il siero anti-Covid nonostante non fosse ancora scattato il loro turno e non rientrassero nei noveri di priorità decretati dai vertici di Governo. Tappa dunque a Milano e in Sicilia, ma anche in Calabria, dove si è registrato un autentico caos per via della mancanza di un sistema di prenotazioni connesso alla campagna vaccinale. Il dibattito sarà ravvivato dagli interventi di Pierpaolo Sileri, Gabriella Giammanco, Luigi De Magistris, Dina Lauricella, Alessandro Cecchi Paone e Giovanna Roschetti.

