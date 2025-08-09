Non è mai troppo taedi è una divertente commedia che vede un pilota mettere insieme carriera di successo e vita privata disastrosa

Film Non è mai troppo tardi, Rai 1, regia di Tomy Wigand

Non è mai troppo tardi andrà in onda su Rai 1 sabato 9 agosto 2025, in seconda serata alle ore 23, commedia del 2021 con Heino Ferch, Picco von Groote, Pablo Grant, Harriet Herbig-Matten, Jakob Josef Gottlieb, Ines Honsel e Sheri Hagen, per la regia di Tomy Wigand.

Il genere è quello del film alla tedesca; infatti, tra i protagonisti, si esorta a citare Heino Ferch, attore noto per aver partecipato a lungometraggi come La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler o Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve.

Anche all’interno del cast compare Picco von Groote, ben nota nel mondo delle produzioni austriache e tedesche, con cui Ferch aveva già collaborato in altre produzioni televisive europee, formando sullo schermo una chimica tanto solida quanto sorprendente.

La trama del film Non è mai troppo tardi: come gestire carriera e famiglia allargata

Non è mai troppo tardi avvolge Paul, un riconosciuto pilota che si è autoisolato nel suo mondo professionale. Sebbene lui sia un pilota d’élite sull’orlo dell’apice della carriera, scopre che la sua vita personale è sempre più sotto pressione: le sue tre figlie, molto diverse tra loro, hanno precedenti contraddittori a cui devono sottoporsi, e ciascuna ha una madre diversa (due ex mogli e una terza, quella attuale). Le madri sembrano interferire ulteriormente con il clima familiare.

Preso tra le responsabilità di marito e di padre, Paul riceve alcune preziose lezioni su come essere un brav’uomo richieda più che scalare la scala aziendale, ma saper bilanciare lavoro, affetto e reciprocità.

Il film affronta quindi una varietà di argomenti, tra cui come bilanciare ambizione e vita familiare e come il rapporto familiare, spesso sottovalutato, possa rivelarsi il più difficile di tutti.

Si tratta quindi di un ritratto intimo e realista della vita quotidiana, le cui dinamiche familiari possono indurre a riflettere sul dovere emotivo e, allo stesso tempo, sulla presenza e sul ruolo svolto dal padre e dalla madre nei contesti familiari moderni.