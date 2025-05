A febbraio è uscito in Italia “Il tagliapietre” (Einaudi) di Cormac McCarthy, una pièce teatrale scritta negli anni Settanta, pubblicata nel 1994 e mai tradotta prima nella nostra lingua. Ho trovato nel libro delle continuità che rimandano a “Non è un paese per vecchi”, trasposto in pellicola nel 2007 facendo incetta di statuette Oscar l’anno successivo: regia, film, attore non protagonista, sceneggiatura non originale.

I fratelli Joel ed Ethan Cohen portarono sul grande schermo l’omonimo romanzo di Cormac McCarthey pubblicato nel 2005 trattandolo giustamente come un thriller, omettendo però molto il pensiero del protagonista, lo sceriffo Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones). Ogni capitolo dell’opera è preceduto da una riflessione in prima persona del tutore della legge: fatti personali, di vita, di lavoro, un giudizio su come il mondo è cambiato e gira.

La sua impotenza nella lotta contro il male lo porta a decidere alla fine di dimettersi e pensionarsi. Nel film Non è un paese per vecchi il volto triste e stanco di Tommy Lee Jones esprime questa disillusione benissimo, ma sicuramente alcune pagine del romanzo se fossero state sceneggiate per il film avrebbero esplicitato maggiormente in maniera significativa il tragitto interiore che McCarthey voleva far svolgere allo sceriffo.

Siamo nel 1980 in Texas al confine con il Messico e Llewelyn Moss (Josh Brolin), saldatore di professione che vive da sfigato in una roulotte con la moglie, è nella vasta selvaggia prateria a caccia di antilopi e s’imbatte in quattro pick-up crivellati da proiettili e di una decina di uomini, perlopiù messicani, quasi tutti morti. Una consegna di droga, di cui un mezzo è pieno, si è conclusa con uno spargimento di sangue e con una valigia zeppa di due milioni di dollari a portata del primo che passasse di lì.

Moss acchiappa il malloppo, ma la notte ritorna sul luogo dello scontro colto da uno scrupolo, un messicano in fin di vita gli aveva chiesto dell’acqua. Nel ritornare sulla scena del crimine sta il suo primo errore, altri sono sopraggiunti e han fatto sparire il carico e, vedendolo, iniziano a braccarlo. Il secondo errore è non controllare se nella valigia ci sia un dispositivo elettronico di localizzazione.

Moss manda la moglie dalla madre e scappa a El Paso.

Inizia la caccia da parte dei messicani ed entra in scena anche Anton Chigurh (Javer Bardiem) per recuperare il denaro: uno spietato killer che ammazza chiunque si metta (anche innocentemente o casualmente) sulla sua strada, non con una pistola, ma con una pompa ad aria compressa che separa proiettili o chiodi.

Lo sceriffo Ed Tom Bell segue le varie piste, è sulle tracce di Moss per salvarlo dal killer (che di fatto però non incontrerà mai), ma tutto sarà vano e alla fine arriverà quando Moss e altri messicani sono stati uccisi da Chigurh, che poi ammazzerà anche chi lo aveva ingaggiato per il lavoro.

Bardem è strepitoso nell’interpretazione, con la sua pettinatura da paggio e l’atteggiamento da psicopatico impersona il male e la paura in maniera convincente, ma non da horror.

Come dicevo, Tommy Lee Jones è deluso e disincantato e lo dimostra molto bene con le espressioni del volto, gli sguardi e i suoi silenzi. Sicuramente amante del romanziere, ha poi diretto e interpretato nel 2011 un film per la tv, Sunset Limited, un’altra pièce teatrale sempre scritta da Cormac McCarthy.

Non è un paese per vecchi è un thriller che tiene sulla corda, ma lo vedo (e forse sarebbe d’accordo anche McCarthy) come un western, dove ci sono i bandidos messicani, un cowboy che si appropria di un malloppo, un pistolero killer psicopatico/narcisista, un tutore della legge che ha il senso della giustizia ma che non può risolvere in bene nessuna situazione.

Sui fratelli Coen, che entrati nell’olimpo del cinema con un poker di pellicole, Fargo (1996), Il grande Lebowsky (1998), Fratello, dove sei? (2000), L’uomo che non c’era (2001) e poi un po’ di panchina, questo è stato un film di rilancio alla grande. Si sono immersi bene nelle situazioni di sangue e violenza scritte da McCarthy e anche nelle atmosfere silenziose della prateria e delle città texane.

Torno alla pièce teatrale de “Il tagliapietre”, dove uno scalpellino, Ben Telfar, ha lasciato gli studi di psicologia e si è messo lavorare la pietra come il nonno.

La pietra è indispensabile per la costruzione della casa, fondamenta di essa, simbolo biblico (McCarthy riprende spesso le Sacre Scritture) come fondamenta del mondo, per costruire, vivere e giudicare la realtà. La trama del film Non è un paese per vecchi è tragica e drammatica e Ben, che pensava di avere tutto sottomano, si ritrova impotente e afferma:

– La grazia lo so somiglia molto all’amore e non la puoi meritare. Cosa potresti farla per meritarla? Cosa?

Ciò di ho più bisogno è imparare la carità. Più di ogni altra cosa.

E siamo a pag. 134, la penultima del libro.

Il romanzo da cui è tratto il film omonimo, “Non è un paese per vecchi”, termina a pag. 250 con lo sceriffo Bell, anche lui impotente e deluso come lo scalpellino, che guardando un vecchio abbeveratoio di pietra e le tracce dello scalpello pensa all’uomo che ha fatto un lavoro che sarebbe potuto durare diecimila anni. E si domanda: In che cosa credeva quel tizio? Di certo non credeva che non sarebbe mai cambiato nulla. […]

E devo dire che l’unica cosa che mi viene da pensare è che quello aveva una sorte di promessa dentro al cuore. E io non ho certo intenzione di mettermi a scavare un abbeveratoio di pietra. Ma mi piacerebbe di essere capace di fare quel tipo di promessa. È la cosa che mi piacerebbe più di tutte.

Pietra come simbolo di qualcosa che viene scalfito e che però resta, questo è la continuità che vedo nelle due opere di McCarthy. Lo scalpellino Ben Telfar e lo sceriffo Ed Tom Bell sembrano due sconfitti dalla drammaticità degli eventi della vita, ma restano con una domanda e un desiderio di speranza.

