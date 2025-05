Una madre è stata condannata ad un pagamento di 200 euro per ogni giorno in cui non ha fatto vedere il figlio all’ex marito. A deciderlo è stato il tribunale di Verona, così come riportato dai principali organi di informazione online, a cominciare dal sito di SkyTg24. Lo stesso tribunale ha altresì deciso che un padre che non pagava le spese di mantenimento per il figlio, doveva 100 euro al giorno per ogni inadempienza.

Come sottolinea il Corriere della Sera si tratta niente di meno che di un’applicazione di una norma della famosa riforma Cartabia, introdotta due anni fa, a febbraio del 2023. In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, il giudice può quindi reagire d’ufficio, chiedendo il pagamento degli arretrati in maniera “corposa”, individuando una somma che ritiene adeguata per ogni giorno di ritardo del provvedimento.

MADRE CONDANNATA A PAGARE 200 EURO AL PADRE: E UN PAPA’ INVECE…

Il provvedimento riguardante il marito citato sopra risaliva allo scorso 11 febbraio: a processo l’uomo sosteneva di aver provveduto al mantenimento dei figli da solo, ma per il giudice ciò non era dimostrabile, di conseguenza è stato costretto al pagamento di 100 euro per ogni giorno di ritardo dei 300 euro mensili da versare alla moglie per il mantenimento dei figli. L’uomo ha pagato per ben 5 giorni la multa, per un totale quindi di 500 euro, dopo di che ha deciso di mettersi in regola, anche perchè una somma del genere sarebbe stata insostenibile per un lungo periodo, a meno che lo stesso non godesse di un ricco stipendio.

Nel caso della donna, invece, la stessa aveva già ricevuto multe per 3.000 euro come risarcimento danni al marito, visto che la stessa aveva portato il figlio all’estero, proibendo l’incontro con il padre: ora dovrà pagare ben 200 euro per ogni giorno di ritardo.

MADRE CONDANNATA A PAGARE 200 EURO AL PADRE: ECCO PERCHE’

In sostanza questa normativa obbliga chi deve pagare il mantenimento a continuare a farlo, non interrompendolo quindi per delle ragioni arbitrarie, che siano giuste o meno. L’unico modo per bloccare il mantenimento o comunque i doveri verso l’ex coniuge in merito ai figli, è quello di rivolgersi ad un giudice che stabilisca eventuali nuovi accordi: niente fai da te.

SkyTg24 precisa comunque che sanzioni di questo tipo non sono una novità assoluta nell’ordinamento italiano, visto che il nostro regolamento le prevede da molto tempo con l’obiettivo appunto di garantire il rispetto delle decisioni prese. Con la riforma Cartabia, però, tali “condanne” sono divenute più semplice in quanto lascia al giudice, come detto sopra, la possibilità di agire d’ufficio, ovvero, anche senza una eventuale denuncia da parte della parte che sia lesa, visto che una inadempienza di questo tipo va a pesare sul benessere dei figli, che alla fine continuano ad essere le vere vittime delle separazioni fra madre e padre.