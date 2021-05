Non mandarmi fiori/ Su Italia 1 il film con Rock Hudson e Doris Day (oggi, 27 maggio)

Non mandarmi fiori va in onda nel pomeriggio di oggi, 27 maggio, su Italia 1. Del 1964 vede la regia di Norman Jewinson. Questa produzione interamente statunitense presente un cast assolutamente d’eccezione dove figurano grandi nomi come Rock Hudson, Hal March, Doris Day, Tony Randall e Clint Walker solo per citare i più importanti. Il film prende spunto dalla commedia teatrale di Norman Barasch e Carroll Moore, che veniva già messa in scena a teatro di Broadway fin dal 1960. a sceneggiatura di questo autentico capolavoro è affidata alla grande esperienza di Julius J. Epstein mentre le musiche sono curate da Frank de Vol e vedono un eccezionale brano di apertura scritto a quattro mani da Hal David e Burt Bacharach.

Non mandarmi fiori, la trama del film

La trama di Non mandarmi fiori è davvero molto avvincente e si basa sulla storia di George che, convinto che ormai gli resta poco da vivere, decide di organizzare tutto in modo che al momento del decesso tutto risulti in regola. Tra le tante cose che deve sistemare c’è anche sua moglie Judy per la quale vorrebbe trovare un secondo marito; quest’ultima però si insoppettisce quando nota che suo marito la spinge nelle braccia di un suo vecchio ammiratore e inizia a pensare che lui abbia un’altra relazione sentimentale. George allora, che è un ipocondriaco, rivela alla moglie che si trova prossimo alla morte ma lei scopre che in realtà la malattia è assolutamente immaginaria.

Ciò provoca in lei una reazione forte a causa del doppio gioco del marito e decide quindi di abbandonare la propria casa; ma questa sua convinizione viene meno quando si rende conto che George è davvero convinto di dover morire e quindi resta al suo fianco per permettergli di superare la malattia immaginaria.

