Non mandarmi fiori!/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Doris Day

Non mandarmi fiori!, film di Rete 4 diretto da Norman Jewinson

Non mandarmi fiori! va in onda oggi, 20 aprile, dalle ore 16:45 su Rete 4. Si tratta di un film che appartiene al genere commedia e che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1964.

Il regista di questo film risulta essere Norman Jewinson mentre la sceneggiatura è stata scritta da Julius J. Epstein. All’interno del cast del film ci sono numerosi attori famosi come Rock Hudson, Doris Day, Tony Randall, Paul Lynde, Edward Andrews, Patricia Barry, Clint Walker, Clive Clerk e Tommy Cook. Le musiche del film sono state realizzate da Frank De Vol mentre la fotografia è stata curata da Daniel L. Fapp.

Non mandarmi fiori! La trama del film: un ipocondriaco e…

Leggiamo la trama di Non mandarmi fiori! George Kimball è un ipocondriaco schiavo della sua malattia. Difatti, George crede sempre che ci sia qualcosa che non va con la sua salute e vuole costantemente essere curato. Per questa ragione, assume svariati medicinali ogni giorno e non riesce mai ad avere un pensiero tranquillo. Un giorno, avverte dei forti dolori al petto. Va dal suo dottore, Morrisey, che lo visita. Dopodiché, George ascolta la diagnosi che crede di essere sua, ma in realtà si riferisce a quella di un malato terminale. Dunque, l’ipocondriaco si convince di star morendo e gli rimane davvero poco tempo. Per questa ragione, decide di preparare il suo funerale.

Si dirige all’agenzia funebre di un suo conoscente e organizza tutti i dettagli per lasciare questa vita. Allo stesso tempo, George capisce che non può rimanere sua moglie Judy da sola, vedova e decide quindi di trovargli un nuovo marito. La situazione diventa grottesca quando Judy si accorge del comportamento strano di George ma si convince che agisce in questo modo solo per mascherare un suo tradimento con un’altra donna. L’assurda vicenda diventerà ancora più strana e tra gag e incomprensioni, la verità verrà a galla e George capirà quale visione deve avere della sua vita.

