Non mangiate le margherite, Rete 4/ Doris Day torna su Mediaset

Non mangiate le margherite è una divertente commedia del 1960 che viene messa in onda da Rete 4 alle 16:30 di oggi, 6 ottobre, per allietare il pomeriggio dei telespettatori. Il film è una produzione statunitense che vede sotto la sapiente regia di Charles Walters, già direttore di altri capolavori come Alta società, La scarpetta di vetro e La maschera e il cuore, la presenza di un cast di tutto rispetto grazie ad attori quali Doris Day, David Niven, Janis Paige, Spring Byington e Richard Haydn. La sceneggiatura è stata affidata Isobel Lennart mentre la scenografia è stata curata nei minimi particolari dagli architetti George W. Davis e Hans Peters; l’ottima colonna sonora è invece opera di David Rose, uno dei maggiori musicisti e compositori degli Stati Uniti d’America.

Non mangiate le margherite, la trama del film

Leggiamo la trama di Non mangiate le margherite. Kate e Larry sono felicemente sposati e nonostante i pensieri che gli danni i loro quattro figli molto vivaci, la vita scorre molto tranquilla; Larry è un critico teatrale molto apprezzato ma le cose iniziano a cambiare quando i suoi giudizi, spesso molto sinceri, iniziano a non essere ben visti, comportando anche un certo astio da parte del suo amico e impresario North. Nonostante ciò, Larry affronta con coraggio la situazione e questo gli comporta un ulteriore accrescimento della sua fama. Nel frattempo però la moglie è stanca della vita mondana e di città e decide di trasferirsi in campagna, facendo mettere a posto una sua vecchia casa; la decisione però non piace a Larry che dopo un litigio decide di rimanere in città, dormendo in un albergo. Nel frattempo Kate necessita di un’opera teatrale da presentare per un evento parrocchiale e North, per vendicarsi, le fornisce una vecchia opera di Larry modificandola. Quest’ultimo però si accorge dell’inganno, avvisando la moglie per tempo e ritornando alla fine a vivere in campagna insiema alla sua famiglia, in quanto si rende conto di aver trascurato gli affetti familiari per il lavoro.

