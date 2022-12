Non Mangiate le Margherite/ Su Rete 4 il film con Doris Day

Non Mangiate le Margherite va in onda oggi, venerdì 9 dicembre, a partire dalle ore 16:30 su Rete 4. Si tratta di una pellicola statunitense del 1960, girata con la regia di Charles Walters. La commedia è tratta dall’omonimo libro di Joan Kerr, Please don’t Eat the Daisies, uscito nel 1957.

Le musiche del film sono state realizzate dal compositore americano David Rose, mentre il cast è composto dalla fidanzata d’America Doris Day, dall’attore e scrittore inglese David Niven, che vanta una lunghissima carriera cinematografica e dalla bella americana Janis Paige, che aveva già recitato accanto alla Davis nel film Amore Sotto Coperta, uscito nel 1948. Il film è l’adattamento cinematografico del libro di Joan Kerr, uscito al cinema nei primi anni Sessanta, prima che venisse trasmessa l’omonima serie TV. Il regista Charles Walters (1911-1982) è stato anche ballerino e coreografo.

Non Mangiate le Margherite, la trama del film

Leggiamo la trama di Non Mangiate le Margherite. David Niven è Larry Mackay, un ex professore dell’Accademia Newyorchese di Arti Drammatiche, che intraprende la carriera di critico teatrale: marito di Kate (Doris Day) e padre di quattro bambini, è costretto a stroncare il primo spettacolo recensito, attirando così l’inimicizia del commediografo suo vecchio amico e della prima attrice, la bella Deborah (Janis Paige).

Da New York, David e famiglia si trasferiscono in campagna, ma ben presto il rumore dei lavori necessari alla ristrutturazione della magione, spinge David a tornare a New York, appoggiato anche da Kate, che gli consiglia di trasferirsi in albergo, per potersi concentrare meglio. A questo punto, i due coniugi, distanti e impegnati in due vite completamente differenti, rischiano di perdersi anche a causa dei tentativi di seduzione da parte di Deborah, che cerca di conquistare l’influente critico David.

Mentre Kate si dedica all’organizzazione di uno spettacolo in parrocchia, il vecchio amico di suo marito, per vendicarsi della stroncatura, le consegna sotto falso nome un copione scritto da David anni prima, quando ancora il critico sperava di riuscire a intraprendere una carriera a teatro. A questo spettacolo il commediografo invita alcuni tra i più importanti critici teatrali di New York, ma David riesce a fiutare l’inganno.. Riuscirà, allora, a salvare il suo lavoro e la sua famiglia?

Doris Day nel cast

Doris Day (1922-1919) nasce come cantante negli anni quaranta, ma quasi vent’anni dopo è famosa sia in TV sia al cinema, per ruoli come quello di Jo McKenna ne L’uomo che Sapeva Troppo di Alfred Hitchcock (1956), dove interpreta anche il celebre brano Whaterver Will Be. La Day esordisce nel 1948 recitando in Amore Sotto Coperta, mentre la sua ultima apparizione televisiva fu negli anni Settanta, con The Doris Day Show, nella stagione del 1973.

Candidata al premio Oscar nel 1960 e a diversi altri premi cinematografici, vince il Grammy Awards alla carriera nel 2008. David Niven (1910-1983) è attivo tra il 1932 e il 1983, comparendo in decine di pellicole: tra i primi film, ricordiamo Cleopatra di Cecil Blount DeMille (1934) e la Tragedia del Bounty per la regia di Frank Lloyd del 1935, mentre in seguito è apparso ne La Pantera Rosa di Blake Edwards del 1963, interpretando anche Sir James Bond ne 007 Casino Royale del 1967, per la regia di John Huston.

Chiude la sua carriera tornando a vestire i panni di Sir Charles Lytton ne La Pantera Rosa – Il Mistero Clouseau del 1983, sempre con la regia di Blake Edwards. La bellissima Janis Paige, nome d’arte di Donna Mae Tjaden, è nata nel 1922 e negli anni Settanta la ricordiamo nel ruolo di zia Vivian ne La Famiglia Bradford. Nella versione italiana de Un Amore Sotto Coperta (1948), la prima pellicola in cui la Davis e la Paige hanno recitato insieme, la voce dell’investigatore privato Peter Virgil, nelle parti cantate, è quella del grande attore italiano Alberto Sordi.











