“Non mi curi, ho 90 anni, curate i giovani”/ Como, nonno col covid commuove i medici

Sono tante le favole che vi abbiamo raccontato in questi mesi difficili di pandemia, ma fortunatamente i racconti dal lieto fine non si sono ancora esauriti. Ne è un esempio la vicenda con protagonista un signore di 90 anni ricoverato presso l’ospedale Cof Lanzo Hospital ad Alta Valle Intelvi, in provincia di Como, che aveva chiesto ai medici di non sprecare tempo con lui, ma di dedicarsi ai pazienti più giovani: “Dottore, ho fatto tutto quello che volevo nella mia vita – le sue parole, riportate dall’edizione online de Il Fatto Quotidiano – ho 90 anni, lasciami andare”. Ovviamente il camice bianco non ci ha pensato due volte ad ascoltare le parole del nonnino, rimettendolo in sesto fino alla guarigione e alla successiva dimissione. La sua vicenda è stata raccontata dallo stesso medico che ha preso in cura l’anziano paziente, Giuseppe Vallo, responsabile Riabilitazione Respiratoria.

HA 90 ANNI E HA IL COVID, CHIEDE AI MEDICI DI NON ESSERE CURATO, IL PRIMARIO: “CI HAI SALVATO”

Attraverso la propria pagina Facebook il medico ha pubblicato una sorta di lettera indirizzata al nonnino: “Quando ho letto la tua data di nascita – scrive Vallo – ho subito notato che hai solo 8 giorni in più di mio papà, quindi presto farai 91 anni. Il secondo giorno l’ossigenazione era così bassa che ho dovuto metterti un casco cpap con una percentuale di ossigeno del 100% (considerate che quello che respiriamo è il 21%). Mi hai stretto la mano e mi hai detto: ‘dottore ho fatto tutto quello che volevo nella mia vita ho 90 anni lasciami andare’. Il tuo sorriso e la tua dignità mi hanno stretto il cuore così forte che mi sembrava che fossi io quello a cui mancava l’ossigeno”. Il medico si è preso cura del paziente, facendogli sentire l’affetto di tutto l’ospedale “E dopo 15 giorni ti abbiamo tirato fuori dalla camera intensiva, bello come prima.. hai ripreso a camminare, con l’aiuto super dei nostri fisioterapisti”. Quindi il dottore conclude: “Ci hai ringraziato così tante volte ma, la verità, è che noi dobbiamo ringraziare te perché tu ci dai la speranza e la voglia di continuare ogni giorno a lottare: noi abbiamo salvato te e tu hai salvato noi..”. Un post che è diventato virale nel giro di poche ore, facendo incetta di like e di commenti, e soprattutto, commuovendo la gran parte dei lettori. Da 48 ore il 91enne paziente è stato dimesso ed ha potuto fare ritorno a casa “E’ il nostro lavoro – spiegano dalla direzione dell’ospedale – di queste vicende ne succedono tutti i giorni in tutti gli ospedali italiani”.



