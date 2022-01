Non mi lasciare, anticipazioni ultima puntata 31 gennaio/ Elena si salva da incidente

Non mi lasciare, le anticipazioni di Rai 1 dell’ultima puntata: Elena si salva

La fiction di Rai1, Non mi lasciare, in onda oggi, lunedì 31 gennaio 2022, è ormai giunta alla sua ultima puntata. La serie di Ciro Visco con Vittoria Puccini e Alessandro Roja, dopo il buon riscontro in termini di ascolti delle precedenti tre puntate, è giunta alle sue battute finali, non prime come sempre di imperdibili colpi di scena. La domanda che in tanti spettatori di Non mi lasciare si sono fatti, ruotano tutte attorno al destino di Elena: si salverà o no dal drammatico incidente?

Elena muore nel finale di Non mi lasciare?/ Un incidente grave la mette in pericolo..

Secondo le anticipazioni del settimo ed ottavo episodio conclusivo di Non mi lasciare, la donna si salverà miracolosamente dall’incidente stradale e sarà trasportata in ospedale. Qui non mancherà la visita di Daniele che ha continuato ad occuparsi delle indagini relative al sequestro del piccolo Angelo ad opera del fuggitivo Andrea.

NON MI LASCIARE/ Anticipazioni 24 gennaio e diretta: Elena fuori strada, che botto!

Una volta giunti sul luogo però, quest’ultimo riuscirà ancora una volta ad eludere le forze dell’ordine dandosi alla fuga e ferendo uno degli uomini di Elena. Credendo di poter fuggire per sempre, Andrea chiederà rifugio al suo maestro, l’unico di cui si fida. Ma quest’ultimo finirà per tradirlo. Brutta notizia in arrivo per Zonin dal momento che qualcuno ha rubato dalla sua auto i documenti che aveva trovato in orfanotrofio, a scapito dell’inchiesta.

Non mi lasciare: colpo di scena in arrivo sul finale?

L’ottavo episodio della fiction di Rai1, Non mi lasciare, sarà l’ultimo di questa prima stagione. Secondo le anticipazioni, nonostante le evidenti avversità, Elena e Davide non si arrenderanno facilmente e proseguiranno nelle loro indagini sperando di poter giungere ad una soluzione definitiva. Finalmente però, per loro la verità potrebbe essere sempre più vicina.

Anticipazioni Non mi lasciare ultima puntata/ Elena in ospedale, Daniele scopre che..

Grazie ai ricordi ma soprattutto alle ricostruzioni di coloro che hanno vissuto da vicino quei fatti sconvolgenti, i due investigatori capiranno cosa è realmente accaduto all’interno dell’orfanotrofio. I telespettatori si troveranno così a vivere uno dei momenti più attesi ed al tempo stesso emozionanti dell’intera stagione di Non mi lasciare. Tuttavia, il finale non mancherà di un ennesimo colpo di scena dal momento che, secondo gli spoiler, proprio quando tutto sarà dato per certo, verrà messo nuovamente in discussione con un epilogo ben differente rispetto a quello finora ipotizzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA