NON MI LASCIARE DOV’È AMBIENTATA? LA FICTION/ Una Venezia in lockdown…

Questa sera la Rai propone la nuova serie-tv “Non mi lasciare“. Su Rai Uno va in onda la fiction con Alessandro Roja e Vittoria Puccini. Proprio l’attrice ha rivelato con un post su Instagram la location: “Fuga di donne a Venezia. Ripercorrendo i luoghi di #nonmilasciare la serie che ho avuto il privilegio di girare in questa magica città e che vedrete dal 9 gennaio su #rai1”. I componenti del cast tecnico e artistico hanno lavorato in una Venezia deserta e solitaria, durante il periodo di lockdown. Nel capoluogo veneto svetta la Basilica di San Marco (che rappresenta uno dei simboli dell’arte della cristianità), accompagnata dalla Basilica di Santa Maria della Salute, impreziosite dal Palazzo Ducale e dal Palazzo Cavalli-Franchetti. Altre scene sono state girate nel Polesine, un luogo del tutto pianeggiante racchiuso tra il Po e l’Adige in cui flora e fauna convivono pacificamente (spesso fondendosi con ambienti artificiali). Ulteriori location di Non mi Lasciare sono Roma (dove Elena, la protagonista, viveva prima di trasferirsi nuovamente a Venezia) e Milano (agg. di F.D. Zaza).

Non mi lasciare/ Anticipazioni 1a puntata: Vittoria Puccini tra misteri e delitti

Una delle città più belle d’Italia

Le vicende di “Non mi lasciare” si svolgono a Venezia, scelta che non ha precedenti nel panorama delle fiction italiane. I telespettatori avranno la possibilità di vedere da vicino alcuni luoghi meno noti della città veneta, tra cui i sestrieri. Gran parte delle riprese si sono svolte di notte, non senza difficoltà, a causa del freddo che imperversava in quel periodo. Determinante si è quindi rivelato l’aiuto della Polizia locale, che ha messo a disposizione i suoi mezzi per proteggere la troupe dal Burian.

Non mancheranno scene ricche di adrenalina, come quelle che avranno per protagonista Alessandro Roja, costretto a una serie di inseguimenti tra le calli. Nonostante qualche imprevisto di troppo, gli attori sono stati comunque felici di trascorrere diverse settimane in una delle città più belle del nostro Paese. Del resto, come ha detto Roja, “non ci sono limiti alla bellezza”.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA