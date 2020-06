Non Mollare Mai, Alex Zanardi/ Una storia di imprese, successi e malattie

Pubblicità

Non Mollare Mai e le Storie Tricolori di Alex Zanardi ci hanno lasciato un messaggio prezioso. Un messaggio di speranza, ispirazione e di grande abnegazione. Sono le storie tricolori dei suoi campioni, quei campioni che ha raccontato in compagnia di personaggi noti della tv come Simona Ventura, Milly Carlucci, Carlo Conti e Caterina Balivo. Così la fine della trasmissione non è altro che l’inizio, con un monologo straordinario che unisce ogni pezzo del puzzle. “Nel mondo paralimpico c’è grinta, competizione, voglia di vincere. Tanti sono gli atleti cui va il merito di ispirare il cambiamento. Quando qualcuno è riuscito in qualcosa può darci la giusta spinta, ricordandoci che alla fine è il nostro atteggiamento a fare la differenza”.

Alex Zanardi, Non Mollare Mai è una storia di imprese, successi e malattie

Ogni grande vittoria, il più delle volte, è accomunata da elementi decisivi. Il desiderio di superare i propri limiti e di non mollare mai rappresentano gli ingredienti più importanti. Alex Zanardi non perde occasione di ribadirlo e in compagnia di altri conduttori blasonati racconta passo passo imprese, successi, malattie e infortuni di grandi campioni. Ad accendere la trasmissione ci pensano Fabio Cannavaro e Marcello Lippi, con una ricostruzione genuina e spontanea di quella magnifica Italia che nel 2006 vinse i Mondiali di Calcio. Una storia di pronostici sovvertiti, di unione e grandi sorprese. Come quella che Deborah Compagnoni ha riservato alla campionessa Federica Brignone, ma non solo. Non Mollare Mai – Storie Tricolori passa con disinvoltura da un successo all’altro, aprendo capitoli dimenticati o inesplorati.

Non Mollare Mai è…beneficenza: con Del Piero, Valentino Rossi, Federica Brignone e tanti altri

Non Mollare Mai nasce con uno scopo lodevole: valorizzare e sostenere tutte le iniziative della Croce Rossa Italiana. Durante la puntata viene ricordato a più riprese il numero solidale 45505 a cui si può mandare un sms (attivo dal 27 maggio al 3 giugno), con il contributo di tantissimi ospiti. Da Alessandro Del Piero a Federica Brignone, passando per Mazzola, Baresi, Milly Carlucci, Cesare Bocci, Serena Rossi e tanti altri. Storie Tricolori ci insegna ad andare oltre i propri limiti, con aneddoti e testimonianze di chi ha superato difficili ostacoli per raggiungere determinati risultati. Ed ecco l’ampio spazio dedicato a eterni campioni come Valentino Rossi, al cestista NBA Marco Belinelli, ma anche a Bebe Vio, Valentina Vezzali e Yuri Chechi.



