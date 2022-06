Non pagare canone RAI/ Come si fa: il segreto di molti giovani italiani

Non pagare il canone RAI è una delle soluzioni più cercate dagli italiani, anche perché in qualche modo bisogna far fronte al carovita che negli ultimi mesi del 2022, sta mettendo in ginocchio tantissime coppie e famiglie italiane.

Oggigiorno, trovare delle soluzioni efficienti e che consentono di risparmiare autonomamente è possibile. In questa guida vedremo come molti giovani sono riusciti nel loro intento, riuscendo a risparmiare il pagamento del canone RAI.

Calcolo ISEE asilo nido/ Come risparmiare sulla retta mensile

Non pagare canone RAI: la soluzione dei giovani italiani

Abbiamo visto diverse volte come risparmiare i 90 euro annui del canone RAI, pur sfruttando dei metodi legali. Oggi però, affrontiamo una delle soluzioni più amate dai giovani, che pur restando nella legalità, riescono a guardare qualsiasi programma senza far fronte a questa spesa.

Taglio del cuneo fiscale/ Chi potrà beneficiare della riduzione

La tecnologia che li aiuta a risultare esenti dal pagamento del canone RAI è soltanto una: i canali streaming. Con la nascita di Netflix, Amazon Prime, Infinity ed altre piattaforme che consentono di vedere i programmi TV, molti giovani hanno abbandonato nelle loro case, i classici televisori.

Per streaming infatti, si intendono tutte quelle piattaforme a cui è possibile accedere – previa iscrizione con un proprio account – i cui programmi sono visibili purché si abbia un device portatile (smartphone, notebook o tablet) o tramite un PC desktop.

Non pagare canone RAI: come esser esenti sfruttando lo streaming

Pur non avendo un televisore, fino a che non vi sono particolari cambiamenti, il canone RAI va pagato automaticamente, a meno che appunto, non venga fatto presente con l’autodichiarazione (il modulo è scaricabile sul sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate).

Prescrizione spese condominiali/ I tempi esatti per non pagare più il debito

Il documento dovrà esser inviato successivamente al Fisco, che provvederà a segnalare la situazione ed ovviamente, a prender provvedimenti in modo tale che venga applicata l’esenzione del canone RAI.

L’autodichiarazione va compilata annualmente, dunque porre molta attenzione a questo dettaglio che potrebbe far la differenza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA