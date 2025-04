Le telecamere di Fuori dal Coro, talk condotto da Mario Giordano su Rete 4, sono tornate a Monfalcone, comune della provincia di Gorizia, dove in vista delle elezioni del sindaco si è candidato il primo partito islamico, con il capo lista Bou Konate.

L’inviata del talk è andata a chiedere spiegazioni dopo che il Consiglio di Stato ha ribaltato completamente la decisione del Tar, stabilendo che le moschee cosiddette “fai da te”, fossero illegali, di conseguenza nessun edificio che non sia stato adibito in origine come luogo di culto potrà essere utilizzato per tale scopo. Fuori dal Coro ha però scoperto che, nonostante il divieto, diversi fedeli musulmani continuano a ritrovarsi in queste moschee “home made”, contravvenendo quindi alla legge, di conseguenza il talk del quarto canale è andato a chiedere spiegazioni attraverso Serena Pizzi, inviata che sta seguendo il caso da diverso tempo.

MONFALCONE CHOC, INVIATA DI FUORI DAL CORO RESPINTA: I TENTATIVI DI SERENA PIZZI

Peccato però che, come in altre occasioni, Bou Konatè non abbia voluto rispondere alle domande della giornalista, che lo ha incalzato ricordandogli che si fosse candidato sindaco in quel di Monfalcone, e che di conseguenza doveva delle risposte ai cittadini. “Perchè non risponde alle mie domande?”, gli ha domandato Serena Pizzi, ma lui ha replicato in maniera scioccante. Dietro un muretto, e mentre inquadrava la stessa giornalista con il suo iPhone (in aggiunta ad un sorriso beffardo), ha detto: “Mandami il tuo capo, non rispondo a te”.

A quel punto la Pizzi ha chiesto spiegazioni: “Non sono degna di parlare con te?”, e lui ha risposto, peggiorando ulteriormente la situazione: “Sei troppo piccola”. Una risposta che ha ovviamente fatto adirare l’inviata di Fuori dal Coro, che ha ribattuto a tono: “Questa è la considerazione che hai delle donne?”, per poi domandare provocatoriamente: “Vuoi parlare con il mio capo perchè è un uomo?”, ma Konate ha risposto: “Lui è al mio livello”.

MONFALCONE CHOC, INVIATA DI FUORI DAL CORO RESPINTA: ANCHE AZIZ NON RISPONDE

Eloquente la faccia di Mario Giordano, (qui sotto il video del servizio incriminato) inquadrato mentre veniva mandato in onda l’intervista in questione, anche perchè risposte di questo tipo sono incommentabili. Serena Pizzi nel corso del servizio ha provato a parlare anche con Abdul Aziz, un altro candidato facente parte della lista del partito islamico di Bou Konate, ma anche in questo caso non ci ha cavato un ragno dal buco, visto che lo stesso ha seguito più o meno la linea del collega, replicando con una risata ad ogni domanda della giornalista: “Perchè ridi e non rispondi?”, ma Aziz non ne ha voluto sapere.

Sicuramente una figura tutt’altro che positiva quella dei due candidati alle prossime elezioni di Monfalcone, che hanno preferito sottrarsi alle domande dell’inviata di Fuori dal Coro, replicando in maniera indegna piuttosto che fermarsi e discutere del problema in maniera civile.